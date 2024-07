Berlin (ots) -- Neue elektrische Lastenfahrräder verstärken Amazons Logistiknetzwerk in Berlin und verringern die mit Lieferungen verbundenen Emissionen- Amazon eröffnet ein neues Mikromobilitäts-Zentrum für die Lieferung mit elektrischen Lastenfahrrädern in der Hauptstadt. Jährlich können so mehr als 1,5 Millionen Pakete mit Lastenfahrrädern in Berlin ausgeliefert werden- Dies ist Teil einer 400-Millionen-Euro-Investition zur Elektrifizierung und Dekarbonisierung des deutschen Transportnetzwerks von AmazonMit der Eröffnung eines Mikromobilitäts-Zentrums in der Nähe des Alexanderplatzes werden ab Juli 2024 noch mehr Bestellungen in Berlin für Amazon mit elektrischen Lastenfahrrädern ausgeliefert. Amazons Lieferpartner werden mit den E-Bikes jährlich voraussichtlich mehr als 1,5 Millionen Pakete ausliefern. Das Liefergebiet umfasst mit Spandau, Reinickendorf und Pankow einige der bevölkerungsreichsten Bezirke Berlins -- und damit Dutzende Berliner Ortsteile.Das neue Mikromobilitäts-Zentrum liegt zentral im APCOA Parkhaus des Einkaufszentrums Alexa in der Nähe des Alexanderplatzes. Amazons Mikromobilitäts-Zentren sind Anlaufstationen in Innenstädten, an denen Pakete für den letzten Abschnitt ihrer Reise in Lastenfahrräder verladen werden. Dank ihnen können Amazons Partner in dicht besiedelten Innenstädten neue Liefermethoden einsetzen. Zum Beispiel mit elektrischen Lastenfahrrädern oder per Auslieferung zu Fuß - alles mit dem Ziel, bei der Zustellung durch alternative Liefermöglichkeiten weniger Emissionen zu verursachen.Neben dem neuen Mikromobilitäts-Zentrum am Alexanderplatz liefern Amazons Lieferpartner auch von Amazons Verteilzentrum in Tegel per elektrischem Lastenfahrrad aus. Das ermöglicht die Zustellung an Kund:innen im Bezirk Reinickendorf. Heute verfügt Amazon über mehr als 50 Mikromobilitäts-Zentren in über 40 Städten in ganz Europa - allein im Jahr 2023 hat sich die Anzahl gegenüber der 20 Standorte im Jahr 2022 verdoppelt. In Deutschland bieten Amazon und seine Lieferpartner in sechs Städten Lieferungen per elektrischem Lastenfahrrad an: In München, Freiburg, Koblenz, Aachen, Essen und Berlin. In Düsseldorf werden Pakete auch per Handwagen zugestellt. Im Jahr 2023 haben Amazon und seine Lieferpartner in Deutschland bereits mehr als 50 Millionen Pakete mit elektrischen Fahrzeugen wie Elektrotransportern und elektrischen Lastenfahrrädern ausgeliefert. Zudem hat Amazon in den Jahren 2022 und 2023 seine Mikromobilitäts-Aktivitäten auf Österreich, Frankreich, Irland, Italien, die Niederlande, Spanien und Großbritannien ausgeweitet."Die Lieferungen per Elektro-Lastenfahrrad in Berlin auszubauen, ist ein großer und wichtiger Schritt für uns. Wir stellen so nicht nur eine pünktliche Lieferung für unsere Kundinnen und Kunden sicher, sondern verringern auch das Verkehrsaufkommen in der Berliner Innenstadt", sagt Rocco Bräuniger, Country Manager von Amazon in Deutschland. "Die Reduzierung unserer lieferbezogenen Emissionen spielt eine wichtige Rolle auf unserem Weg, bis 2040 CO2-neutral zu sein."Amazon setzt auf elektrische LieferfahrzeugeUm die Elektrifizierung und Dekarbonisierung seines Transportnetzwerks anzuschieben, setzen Amazon und seine Lieferpartner zudem mehr als 1.200 elektrisch betriebene Lieferwagen in Deutschland ein. Seit dem vergangenen Jahr kommen auch mehr als 300 elektrische Lieferwagen von Rivian in Raum München, Berlin und Düsseldorf zum Einsatz. Amazon hat außerdem in Tausende von Ladestationen für Elektrofahrzeuge in seinen deutschen Standorten investiert.Amazons Ziel: bis 2040 CO2-neutralAmazon ist Mitbegründer und Erstunterzeichner des Klima-Versprechens Climate Pledge. Dessen Ziel ist die Umsetzung des Pariser Abkommens bereits zehn Jahre früher zu erreichen und bis 2040 CO2-neutral zu werden. Die Unterzeichner des Pledge arbeiten gemeinsam an Initiativen zum Naturschutz und investieren in Technologien zur CO2-Reduzierung. Der Climate Pledge hat mittlerweile mehr als 500 Unterzeichner in 58 Branchen und 45 Ländern.Als größter gewerbliche Einkäufer erneuerbarer Energie weltweit und in Deutschland hat Amazon sechs Projekte mit einer Gesamtleistung von mehr als 670 MW ermöglicht. Nach Inbetriebnahme werden diese voraussichtlich eine Strommenge erzeugen, die mehr als 800.000 Haushalte in Deutschland mit Strom versorgen könnte. Unter den Projekten sind Offshore-Windparks in der Nord- und Ostsee sowie Solaranlagen auf den Dächern unserer Standorte in Nürnberg, Hof-Gattendorf und Neu-Ulm (Bayern) und Kaiserslautern (Rheinland-Pfalz).Mehr (https://www.aboutamazon.de/unser-beitrag-fuer-die-umwelt) über Amazons Engagement für Nachhaltigkeit.Über AmazonAmazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf den Kunden statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken. Amazon strebt danach, weltweit das kundenorientierteste Unternehmen und der beste Arbeitgeber zu sein sowie den sichersten Arbeitsplatz zu bieten. Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, Just Walk Out-Technologie, Amazon Studios und Climate Pledge sind nur einige der Produkte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat. Für weitere Informationen besuchen Sie aboutamazon.de und folgen Sie @AmazonNewsDE (https://twitter.com/amazonnewsde?lang=de).Für weitere Informationen:Amazon Deutschland Services GmbH Public RelationsMarcel-Breuer-Str. 1280807 MünchenTelefon: 089 35803-530Telefax: 089 35803-481E-Mail: presseanfragen@amazon.deAmazon.de ist der Handelsname der Amazon EU S.à.r.l Société à responsabilité limitée5 Rue PlaetisL-2338 LuxembourgPhone: (+352) 26 73 30 00Fax: (+352) 26 73 33 32Registriert in Luxemburg RCS Luxemburg Registernummer: B- 101818Original-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8337/5833366