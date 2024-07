Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag leicht gestiegen, so die Analysten der Nord LB.Stützend habe die Erwartung auf Hinweise für eine mögliche Zinssenkung der US-Notenbank FED im September bei der am Mittwoch stattfindenden Notenbanksitzung gewirkt. Das gleiche Bild habe sich in den USA ergeben. ...

