Nachdem die Nel ASA Aktie am Mittwoch der vergangenen Woche an der charttechnischen Unterstützung um 5,73 Norwegische Kronen Fuß gefasst hat, waren die letzten Tage von steigenden Aktienkursen geprägt. In der Spitze dieser kurzen Aufwärtsbewegung hat die Wasserstoff-Aktie gestern an der Osloer Börse 6,378 Norwegische Kronen erreicht. Mit 6,22 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...