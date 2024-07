FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Erholung haben die Aktien von Fuchs am Dienstag erlebt nach den Quartalszahlen des Chemikalienhändlers. Um 5 Prozent auf 39,40 Euro ging es am Vormittag nach oben.

In der vergangenen Woche war die Aktie um bis zu 11 Prozent abgesackt auf den niedrigsten Stand seit Ende Oktober 2023. Auch in den Wochen zuvor war der Kurs stetig gefallen.

"Der Aktienkurs ist in der vergangenen Woche in den freien Fall übergegangen", schrieb Analyst Konstantin Wiechert von der Baader Bank. Das habe an vorsichtigen Aussagen aus dem Automobilbau gelegen, allen voran von Porsche, zum Wachstum in China und zu batteriebetriebenen E-Fahrzeugen.

Fuchs aber habe erheblich in eine breite Palette von Batterie-, Antriebs- und anderen Spezialflüssigkeiten für dieses Automobilsegment investiert./bek/nas









