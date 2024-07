Bern (ots) -Urchige Bräuche, klangvolle Dialekte, urbane Lebensstile, einzigartige Naturphänomene sowie Präzision und Qualität - anlässlich des Schweizer Nationalfeiertags zeigt Play Suisse eine Hommage an unser Land. Mit zahlreichen Filmen und Serien, welche die facettenreiche Schweiz widerspiegeln.Die kulturellen Eigenheiten und landschaftliche Vielfalt, sind nur zwei Aspekte von vielen, die die Schweiz so einzigartig machen. In der neuen Kollektion "Trittst im Morgenrot daher..." (https://www.playsuisse.ch/collection/365040) zeigt Play Suisse die Schweiz in ihren vielen Facetten anhand von 16 Filmen und Serien. Von traditioneller Musik über Schweizer Spezialitäten bis hin zum Leben in unseren Städten bei Nacht - eine Kollektion, so abwechslungsreich wie die Schweiz selbst.Hunde, Aare-Schwimmen und die Liebe - Das Leben in der SchweizDie Dokumentationsreihe "Schweizer Hundegeschichten" (2022) porträtiert besonders bewundernswerte Hunde und ihre Menschen. In der Comedyserie "Schweiz?" (2021) geht David Castello-Lopes auf eine Entdeckungstour durch die Schweiz und gibt in ironischem Ton Antworten auf scheinbar simple Fragen. Die Dokumentationsserie "Die 25. Stunde" (2023) zeigt die nächtliche Welt hinter den Fassaden der grössten Städte in der Schweiz und die Serie "Das Schweizer Wunder" (2023) gibt einen humoristischen Einblick in die Geheimnisse des helvetischen Wohlbefindens.Fahnenschwingen, Uhrmacher und Musik - Schweizer Kultur und TraditionenIm Film "Swiss Covers" (2023) interpretieren Schweizer Volksmusiker:innen grosse Pop-Hits auf ihre Art, die Dokumentation "Geschichte der Tattoos in der Schweiz" (2023) zeigt die Lebendigkeit und Vielfalt der Musik- und Tanzformationen (Tattoos) in der Schweiz und in der Dokumentation "Cuntrasts: Die Bündner Kuh" (2017) wird die Bandbreite der Kühe im Graubünden präsentiert. Das Fahnenschwingen in der Schweiz ist Thema der Doku "Ein Hauch von Flagge" (2016) und die Verbundenheit von sechs Generationen der Familie Somazzi mit dem Uhrhandwerk wird in der Dokumentation "Stolze Uhrmacher" (2022) aufgezeigt.Käse, Schnaps und Landküche - Schweizer KulinarikPreisgekrönter, in der italienischen Schweiz produzierter Käse ist der Mittelpunkt der Dokumentation "Goldene Formen" (2020). In "Eusi Landchuchi" (2019), dem kulinarischen Wettbewerb für Kochbegeisterte, treten sieben Hobbyköche gegeneinander an und gehen dabei auf eine kulinarische Reise durch die Schweiz und ihre Sprachregionen. Die Herstellung, der Brauchtum und die Legenden des Damassinschnaps, gewonnen aus der kleinen Pflaume Damassine, werden in der Dokumentation "La Damassine, Blume der Ajoie" (2018) gezeigt.Willhelm Tell, Neutralität und Hexen - Schweizer GeschichteIn der Komödie "Tell" (2007) wird die Geschichte des Nationalhelden Wilhelm Tell auf die etwas andere Art erzählt und die Serie "Die Schweiz undercover" (2022) rüttelt an den Fassaden der vermeintlichen Schweizer Neutralität. Die verborgenen Geschichten hinter jedem Stein, jedem Gemälde und jeder Strasse werden in der Dokumentationsserie "Die unendliche Geschichte" (2022) gelüftet und zeigen so die faszinierende Vergangenheit der Schweiz. Legenden und Sagen die von Hexen über Riesen bis hin zu Zwergen reichen, wurden in der Dokumentation "Sagenhaft" (2021) verfilmt.Auf der Play Suisse Themenseite "Geschichte" (https://www.playsuisse.ch/history), gibt es noch viele weitere Inhalte zum Thema Geschichte zu sehen. Darunter interessante Dokumentarfilme, auf historischen Gegebenheiten beruhende Fiktionen sowie Zeitzeugnisse - neuerdings nach Zeitspannen sowie Thema geordnet.Pressekontakt:Medienstelle SRG SSRSiraya Schäfermedienstelle.srg@srgssr.ch / Tel. 058 136 21 21Original-Content von: SRG SSR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014224/100921866