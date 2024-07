Graz (ots) -In einer digitalen Welt wie dieser ist es für Unternehmen längst unabdinglich, auch die Kundenreise digital zu gestalten. Mit LearningSuite.io (http://learningsuite.io) bieten Fabio Moretti, Alexander Knechtl und Florian Gerstner genau das: Die digitale Lernplattform erlaubt es ihnen, ohne technisches Vorwissen professionelle Kurse für ihre Kunden, Coaching-Teilnehmer oder Mitarbeiter einzurichten. Was genau hinter LearningSuite.io (http://learningsuite.io) steckt, erfahren Sie im Folgenden.Eine hochwertige Kundenerfahrung ist für Coaches und Agenturen heutzutage wichtiger denn je. Um sich von der Konkurrenz abzuheben, müssen sie bereits beim Onboarding neuer Kunden eine erstklassige Erfahrung bieten. Dazu gehört es insbesondere, die Kunden kompetent und effektiv bei der Lösung ihrer Probleme zu unterstützen - und dadurch eine starke Beziehung zu ihnen aufzubauen. Eine digitale Lernplattform kann hierbei eine wertvolle Unterstützung sein. "Der Einsatz einer Lernplattform ermöglicht es, eine digitale Wissensbasis zu etablieren, um die Zufriedenheit der Kunden zu steigern und zugleich die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu stärken", erklärt Fabio Moretti, der gemeinsam mit Alexander Knechtl und Florian Gerstner die LearningSuite GmbH gegründet hat. "Eine solche Plattform bietet die Möglichkeit, allgemeine Themen anschaulich und effektiv zu vermitteln - und so einen Mehrwert für beide Seiten zu schaffen.""Durch den Einsatz einer digitalen Lernplattform erhalten die Mitarbeiter zudem mehr Zeit, sich um diejenigen Anliegen zu kümmern, die eine individuelle Betreuung erfordern", fährt der Digitalisierungsprofi fort. "Das stärkt nicht nur die Kundenbindung, sondern positioniert Coaches und Agenturen auch als innovative Ansprechpartner in ihrem Bereich." Gemeinsam mit Alexander Knechtl und Florian Gerstner hat Fabio Moretti genau eine solche digitale Lernplattform entwickelt: Bei LearningSuite.io (http://learningsuite.io) handelt es sich um die wohl beste Lösung für E-Learning im gesamten DACH-Raum. Durch die Kombination aus technischem Wissen und kreativen Ansätzen helfen Fabio Moretti, Alexander Knechtl und Florian Gerstner Coaches und Agenturen dabei, ihre Kunden und Mitarbeiter erfolgreich auszubilden - und das ganz ohne teure Seminare oder umfangreiche Handbücher.Das Angebot der LearningSuite GmbH"Mit LearningSuite.io (http://learningsuite.io) haben wir eine digitale Lernplattform für hochpreisige Produkte entwickelt, die es Coaches und Agenturen ermöglicht, ihre eigene Lernakademie zu erstellen und ihr gesamtes Geschäft zu digitalisieren", erklärt Fabio Moretti. Die Zielgruppe von LearningSuite.io (http://learningsuite.io) sind vor allem Coaches und Agenturen, die Nutzungsmöglichkeiten sind allerdings flexibel: Coaches zum Beispiel können mit der digitalen Lernplattform anspruchsvolle Programme im Premiumbereich erstellen, um ihren Kunden eine erstklassige Lernumgebung zu bieten. Aber auch für Onboarding- und Schulungszwecke ist LearningSuite.io (http://learningsuite.io) hervorragend geeignet. Unternehmen, die komplexe Produkte oder Dienstleistungen anbieten, können die Plattform außerdem zur Schulung ihrer Kunden oder zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter nutzen. Agenturen wiederum können ihren Kunden über die Plattform zeigen, wie sie effektiv mit Leads arbeiten können.LearningSuite.io: Hochwertig, einfach, intuitivUm ihren Kunden die bestmögliche Version einer digitalen Lernplattform zu bieten, evaluiert das Team hinter LearningSuite.io (http://learningsuite.io) kontinuierlich andere Lernplattformen und optimiert bestehende Schwächen. So schaffen es die Experten, neue Standards zu setzen. So wurde dem E-Learning beispielsweise lange Zeit nachgesagt, dem Präsenzlernen nicht das Wasser reichen zu können - durch Angebote wie LearningSuite.io (http://learningsuite.io), ist dieses Vorurteil allerdings Geschichte. Denn die Plattform ermöglicht es, hochqualitative Inhalte zu erstellen, die dem Präsenzlernen in nichts nachstehen. Gewährleistet wird das auch durch die Möglichkeit, interaktive Inhalte, wie Multiple Choice oder Lückentexte zu integrieren - eine Möglichkeit, die es in dieser Form bei anderen Lernplattformen nicht gibt.Eingebettet werden die Inhalte in einem benutzerfreundlichen Interface, über das alle wichtigen Informationen schnell und übersichtlich zu finden sind. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, unzählige Links parat zu haben oder durch komplizierte Seitenstrukturen zu navigieren, um die benötigten Materialien nutzen zu können. "Dabei ist es mit unserer Plattform quasi unmöglich, Inhalte zu erstellen, die nicht ansprechend sind", betont Fabio Moretti. So hält LearningSuite.io (http://learningsuite.io) vordefinierte Styles bereit, die flexibel verwendet und angepasst werden können. "Unser Ziel war es, bereits durch das Design einen professionellen Eindruck zu hinterlassen: Aus diesem Grund war es uns bei der Entwicklung besonders wichtig, dass die Bedienung intuitiv und angenehm ist, damit die Plattform gerne verwendet wird. Lernen soll schließlich Spaß machen", erklärt der Digitalisierungsprofi.Exklusives Angebot mit beachtlichem ErfolgDamit bietet LearningSuite.io (http://learningsuite.io) beste Voraussetzungen für Unternehmen, ihre Mitarbeiter und Kunden smart, schnell und effektiv zu schulen. Da ein Großteil des Onboarding-Prozesses automatisiert abläuft, haben die Mitarbeiter außerdem mehr Zeit, sich auf individuelle Kundenanliegen zu konzentrieren. Zudem kann bei allen Kunden ein einheitlicher Wissensstand etabliert werden. Das reduziert Reibungen in der Zusammenarbeit und stärkt das Gefühl der Wertschätzung.Auf diese Art und Weise fördert digitales Onboarding über LearningSuite.io (http://learningsuite.io) ein positives Verhältnis zwischen dem Unternehmen und seinen Kunden. Ein angenehmes Gesamterlebnis erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Kunden das Unternehmen weiterempfehlen, weitere Leistungen in Anspruch nehmen und positive Testimonials abgeben. Letztere sind ein wertvolles Marketinginstrument, das dem Anbieter einen Vertrauensvorschuss bei zukünftigen Kunden verschaffen kann.Die Geschichte der LearningSuite GmbHKennengelernt haben sich Fabio Moretti, Alexander Knechtl und Florian Gerstner bereits in der Oberstufe. Später studierten sie zusammen Softwareentwicklung und Management an der Technischen Universität Graz. In ihrer Freizeit arbeiteten sie gemeinsam an verschiedenen Projekten. Florian Gerstner war zuvor im Logistikmanagement tätig, ehe er ganz zum Softwaredesign wechselte - und auch Alexander Knechtl und Fabio Moretti erlernten viele Fähigkeiten autodidaktisch. Über die Auftragsentwicklung kamen sie schließlich auf die Idee, ein eigenes Produkt zu entwickeln. Aus dieser Idee entstand mit der Zeit LearningSuite.io (http://learningsuite.io)."Unsere Erfolgsgeschichte zeigt, wie Engagement, partnerschaftliche Zusammenarbeit und Qualitätsbewusstsein zu außergewöhnlichen Ergebnissen und unternehmerischem Erfolg führen können", betont Fabio Moretti. "Von unseren bescheidenen Anfängen bis hin zu einem beeindruckenden Umsatz hat sich vor allem unsere harte Arbeit als entscheidender Erfolgsfaktor erwiesen. Und wir sind noch lange nicht am Ziel: Unsere Vision ist es, zum hochwertigsten Anbieter der E-Learning-Branche zu werden."Sie möchten mehr erfahren? 