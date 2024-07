Formycon macht den nächsten Schritt in der Entwicklung des Keytruda-Biosimilars FYB206: Nun sei der erste Patient in die klinische Phase-III-Studie mit FYB206 eingeschlossen worden. An der "Lotus"-Studie sollen rund 500 Patienten mit einem nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom in verschiedenen Ländern Osteuropas und Südostasiens ...

