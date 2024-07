DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Verbraucherpreise in Nordrhein-Westfalen sind im Juli gestiegen. Sie fielen im Schnitt 2,3 Prozent höher aus als ein Jahr zuvor, teilte das Landesstatistikamt in Düsseldorf mit. In den vergangenen vier Monaten lag der Wert in etwa gleich, davor war die Teuerung höher: Im Juli und August 2023 war es jeweils knapp 6 Prozent gewesen, in den Monaten danach sank es Richtung drei Prozent.

In der Inflation machen sich deutlich angestiegene Preise für Hotels und Restaurants bemerkbar. Das bekommen die Menschen, die nun in NRW Urlaub oder Ausflüge machen, finanziell zu spüren - die Preise für das Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe zogen um 6,2 Prozent an. Wer ins Ausland oder in andere Bundesländer reiste, musste bisweilen ebenfalls etwas tiefer in die Tasche greifen: Pauschalreisen waren im Juli 3,5 Prozent teurer als ein Jahr zuvor./wdw/DP/mis