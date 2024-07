FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag leicht gefallen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am späten Vormittag um 0,05 Prozent auf 133,18 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,36 Prozent.

Die Wirtschaft in Deutschland enttäuscht weiterhin. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpfte im zweiten Quartal um 0,1 Prozent zum Vorquartal, während Volkswirte ein leichtes Wachstum erwartet hatten. Ökonomen zeigen sich wenig zuversichtlich für die weitere Entwicklung.

"Der schwache Welthandel, die Folgen des Inflationsschocks und des demografischen Wandels werden sich so schnell nicht in Wohlgefallen auflösen", schreibt Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "Wenn gleichzeitig Reformen ausbleiben, wird der gegenwärtige Zustand von leichtem Wachstum, Stagnation und rückläufigem BIP noch geraume Zeit andauern."

In anderen Ländern der Eurozone lief es hingegen besser. In Frankreich ist die Wirtschaft etwas stärker als erwartet gewachsen und in Spanien sogar deutlich stärker als erwartet. In Italien legte das BIP wie erwartet zu.

Mit Spannung erwartet werden die Verbraucherpreisdaten aus Deutschland, die um 14.00 Uhr veröffentlicht werden. Laut Volkswirten dürfte die Jahresrate im Juli bei 2,2 Prozent verharren. Erste Daten aus einzelnen Bundesländern fielen uneinheitlich aus./jsl/jkr/jha/