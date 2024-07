Drei Jahre Kursrückgang - trotz stabiler operativer Zahlen. Das muss man als Anleger auch erst einmal durchstehen. Doch bei KWS Saat werden geduldige Investoren zurzeit belohnt. Die Notiz des Saatgutspezialisten zieht seit Ende April kräftig an und hat so zumindest bereits das Baissejahr 2023 egalisiert. Bis zu den Rekordkursen bei knapp 81 Euro vom Mai ... The post KWS Saat: Neubewertung läuft appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...