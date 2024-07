Bei der Alzchem Group entwickelt sich das Ergebnis für das laufende Jahr besser als bisher vom Unternehmen erwartet. Der Chemie-Konzern aus Trostberg hebt daher seine EBITDA-Prognose an: Ging man bisher von einem Anstieg des EBITDA auf 90 Millionen Euro aus, so will man nun über 100 Millionen Euro erwirtschaften. Die Prognose für den Umsatz ...

