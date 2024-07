FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für AMS-Osram mit einem Kursziel von 1,50 Franken auf "Buy" belassen. Trotz der Sorgen um die Endnachfrage in den Bereichen Industrie, Medizintechnik und Automobil habe der Halbleiterhersteller mit seinen Quartalszahlen eine positive Prognose für das zweite Halbjahr abgegeben, sowohl was den Umsatz als auch die Profitabilität betreffe, schrieb Analyst Robert Sanders in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Die Kreditsorgen scheinen dem Experten zufolge unter Kontrolle zu sein, da sich das Unternehmen der Rückzahlung der 2025-Wandelanleihe nähere und genügend Barmittel zur Verfügung stünden, um kurzfristige Fälligkeiten zu erfüllen./la/ag



