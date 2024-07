(shareribs.com) New York 30.07.2024 - Die Aktie von Tesla ist am Montag um rund sechs Prozent gestiegen. Morgan Stanley hat das Papier zum Top Pick gekürt. Damit konnte der Elektroautohersteller Ford verdrängen. Die Aktie von Tesla zeigte in den vergangenen Wochen eine recht hohe Volatilität. Das Unternehmen legte in der vergangenen Woche Zahlen vor, die gemischt ausfielen. Gleichzeitig wurde deutlich, ...

