Unterföhring (ots) -- Neuer Serienableger der Erfolgsserien "Good Wife" und "The Good Fight" mit den Serienstars Carrie Preston, Wendell Pierce und Carra Patterson- Zu den Gaststars gehören Jane Krakowski, Linda Lavin, Jesse Tyler Ferguson und andere- Die erste Staffel ab 6. August exklusiv auf Sky und dem Streaming-Service WOW zu sehen30. Juli 2024 - Emmy-Preisträgerin Carrie Preston ist zurück als Elsbeth Tascioni. Die scharfsinnige Anwältin ermittelt mit ihrer unkonventionellen Art und ihren einzigartigen Blickwinkeln an der Seite des NYPD, um Verbrecher in die Enge zu treiben. Die Serie basiert auf der Figur, die bereits in den Erfolgsserien "Good Wife" und "The Good Fight" zu sehen war.Die erste Staffel von "Elsbeth" startet am Dienstag, 6. August exklusiv auf Sky und dem Streaming-Service WOW.Robert King, Michelle King, Jonathan Tolins, Liz Glotzer, Erica Shelton Kodish und Bryan Goluboff fungieren als ausführende Produzenten. "Elsbeth" wird von CBS Studios produziert und von Paramount Global Content Distribution vertrieben.Über "Elsbeth":Elsbeth Tascioni ist eine unkonventionelle, aber scharfsinnige Anwältin, die ihre erfolgreiche Anwaltskarriere in Chicago aufgibt, um eine neue Rolle als Ermittlerin in New York City zu übernehmen.An ihrer Seite ermittelt Officer Kaya Blanke (Carra Patterson), eine stoische und gradlinige Beamtin, die Elsbeths ausgefallene Art und Weise schnell zu schätzen weiß. Mit dem charismatischen Captain C.W. Wagner (Wendell Pierce) begibt sich Elsbeth hingegen in einen Wettstreit und ermittelt in den invertierten Detektivgeschichten akribisch, raffiniert und bringt damit den wahren Tathergang immer ans Licht.Facts:Originaltitel: "Elsbeth", Krimiserie, erste Staffel, 10 Episoden, je ca. 50 Minuten, USA 2023. Ausführende Produzent:innen: Robert King, Michelle King, Jonathan Tolins, Liz Glotzer, Erica Shelton Kodish und Bryan Goluboff. Darsteller:innen: Carrie Preston, Wendell Pierce, Carra Patterson und andere.Ausstrahlung:Die erste Staffel von "Elsbeth" startet am 6. August exklusiv auf Sky und dem Streaming-Service WOW sowie linear um 20.15 Uhr auf Sky One. Die zehn Episoden werden in Doppelfolgen ausgestrahlt, wahlweise im Original oder auf Deutsch sowie mit englischen oder deutschen Untertiteln.Über WOW:Der Streamingdienst WOW (https://www.wowtv.de/) ist jederzeit, unterwegs und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. WOW ist auf den meisten Geräten erhältlich, so dass die Inhalte spielend leicht zugänglich sind. Ob preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder ein Extra-Fernsehprogramm für Kinder - WOW bietet für jeden Geschmack das passende Abo. Alle Abo-Varianten, WOW Serien, WOW Filme & Serien und WOW Live-Sport, können Neukunden bequem auch zu WOW Premium upgraden - für ein noch besseres Streaming-Erlebnis. Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW eine große Filmvielfalt über alle Genres hinweg, darunter auch Blockbuster kurz nach Kino, Highlight-Serien von HBO sowie preisgekrönte Sky Originals. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.wowtv.de/Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream, Sky Q und WOW sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Stephanie TeicherContent PRTel: 0173/7432446stephanie.teicher@sky.deKontakt für Fotomaterial:Carolin SchiederBilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5833667