DJ MARKT USA/Wall Street mit leichten Aufschlägen erwartet

Die Wall Street dürfte am Dienstag behauptet in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich leicht um 0,1 Prozent zu. Im Blick der Anleger steht die laufende Berichtssaison. Übergeordnet warten die Anleger jedoch auf den Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch, was am Markt für eine gewisse Zurückhaltung sorgen dürfte.

Es wird erwartet, dass die US-Notenbank den Leitzins noch einmal unverändert belassen wird. "Allerdings wird sie wohl eine bevorstehende Senkung vorbereiten, da sich ihre Risikoeinschätzung verändert hat", so die Commerzbank. An den Märkten gilt eine Zinssenkung im September als voll eingepreist.

Konjunkturseitig wird der Index des Verbrauchervertrauens für Juli veröffentlicht. Erwartet wird hier ein Rückgang auf 99,5 von zuvor 100,4.

Unter den Einzelwerten legen noch vor Handelsbeginn Merck & Co (vorbörslich: +1,1%), Pfizer (-0,5%), Procter & Gamble (+0,2%) und Paypal (-0,3%) Quartalszahlen vor. Erst nach Handelsschluss in den USA werden auch Microsoft, Mondelez, Starbucks und Advanced Micro Devices Zahlen vorlegen.

July 30, 2024 06:13 ET (10:13 GMT)

