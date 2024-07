© Foto: Sebastian Gollnow/dpa - dpa-Bildfunk



Anleger warten mit Spannung auf die Veröffentlichung der Verbraucherpreise für Juli. Am Nachmittag will das Statistische Bundesamt eine erste Schätzung abgeben. Die Zahlen erster Bundesländer liegen bereits vor.Im Juli verzeichneten mehrere deutsche Bundesländer einen Anstieg der Inflationsrate. So stiegen in Nordrhein-Westfalen die Verbraucherpreise um 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, nach einer Rate von 2,2 Prozent im Juni, wie das Statistische Landesamt am Dienstag bekanntgab. In Sachsen erhöhte sich die Inflationsrate von 2,8 auf 3,1 Prozent und in Baden-Württemberg von 1,9 auf 2,1 Prozent. In Hessen (1,8 Prozent) und Brandenburg (2,6 Prozent) blieb die Inflationsrate stabil, …