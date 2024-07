Setzt mit drei KI-Lösungen für Batterien ganz auf KI

Prognose für den Barmittelverbrauch für das Geschäftsjahr 2024 gesenkt

Starke Bilanz bietet Liquidität bis ins Jahr 2027 hinein

Die wichtigsten Punkte

KI-Lösungen jetzt als zukünftiges Geschäftsmodell für den Elektroverkehr im Visier

UAM- und Drohnen-Nachfrage beschleunigt sich mit Vereinbarungen über Zell-Prüftests

Barmittelverbrauch im Geschäftsjahr 2024 im Bereich von 100 bis 120 Mio. USD, ein Rückgang gegenüber 110 bis 130 Mio. USD

SES AI Corporation ("SES AI") (NYSE: SES), ein Weltmarktführer im Bereich der Entwicklung und Herstellung von Hochleistungs-Li-Metall-Batterien, gab nach Börsenschluss am Montag, dem 29. Juli 2024, anlässlich der Geschäftsergebnisse für das zweite Quartal 2024, das am 30. Juni 2024 endete, seine neue Strategie "All-in on AI" bekannt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240729747014/de/

SES AI goes All-in on AI with 3 AI Solutions for batteries. (Photo: Business Wire)

Das Unternehmen hat auf seiner Website für Investorenbeziehungen einen Brief an unsere Aktionäre des Gründers und CEO Dr. Qichao Hu und des Finanzvorstands Jing Nealis veröffentlicht, in dem es über den aktuellen Geschäftsverlauf und die Ergebnisse des zweiten Quartals 2024 berichtet.

"KI wird alles verändern. Wir glauben, dass unsere KI-Lösungen für die Fertigung, die Sicherheit und die Wissenschaft aufregende, schneller als erwartete Einnahmequellen und das zukünftige Geschäftsmodell des Elektroverkehrs darstellen", sagte Dr. Qichao Hu, Gründer und CEO. "Der Paradigmenwechsel, den wir mit diesen KI-Lösungen einleiten, hat das Potenzial, die Kommerzialisierung, die Zeit bis zum Umsatz und die Rentabilität von Li-Metall für die Bereiche EV, UAM und Drohnen sowie breitere Li-Ionen-Anwendungen der nächsten Generation zu beschleunigen."

"Wir sind weiterhin umsichtig in unserem Cash- und Ausgabenmanagement. Angesichts der Maßnahmen, die wir während des Quartals umgesetzt haben, aktualisieren wir unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2024 und rechnen mit einem geringeren Barmittelverbrauch in der Größenordnung von 100 bis 120 Millionen US-Dollar", fügte Hu hinzu.

Das Unternehmen wird heute um 17:00 Uhr Eastern Time eine Telefonkonferenz abhalten.

Ein Webcast der Live-Telefonkonferenz wird auf der Website für Investorenbeziehungen von SES verfügbar sein: https://investors.ses.ai. Über den folgenden Link können Sie sich vorab für die Telefonkonferenz anmelden: https://events.q4inc.com/attendee/280209303.

Die Telefonkonferenz kann auch live über das Telefon verfolgt werden. Wählen Sie sich dazu unter folgenden Nummern ein:

Vereinigte Staaten (gebührenfrei): +1-833-470-1428

International: +1 404-975-4839

https://events.q4inc.com/attendee/280209303

Zugangscode: 857303

Eine Aufzeichnung des Webcasts wird kurz nach der Telefonkonferenz verfügbar sein unter:

https://investors.ses.ai/events-and-presentations/events/default.aspx.

Über SES AI:

SES AI Corp. (NYSE: SES) treibt mit den weltweit innovativsten Li-Metall-Batterien die Zukunft des globalen elektrischen Transports zu Land und in der Luft voran. SES AI ist das erste Batterieunternehmen der Welt, das seine Innovationsgeschwindigkeit durch den Einsatz von superintelligenter KI im gesamten Spektrum seines Geschäfts beschleunigt, von der Forschung und Entwicklung über die Materialbeschaffung, das Zellendesign, die Konstruktion und Fertigung bis hin zur Überwachung der Funktionsfähigkeit und Sicherheit der Batterien. SES AI wurde 2012 gegründet und ist ein Entwickler und Hersteller von Li-Metall-Batterien. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Boston, außerdem unterhält es Niederlassungen in Singapur, Shanghai und Seoul. Weitere Informationen finden Sie unter SES.AI.

SES AI kann seine Website als Vertriebskanal für wesentliche Unternehmensinformationen nutzen. Finanzielle und andere wichtige Informationen über SES AI werden routinemäßig auf der Website des Unternehmens unter www.ses.ai veröffentlicht und sind über diese zugänglich. Dementsprechend sollten Anleger diesen Kanal zusätzlich zu den Pressemitteilungen von SES AI, den Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission und den öffentlichen Telefonkonferenzen und Webcasts verfolgen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die SES AI als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 betrachtet. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu Erwartungen hinsichtlich der zukünftigen finanziellen Leistung, Geschäftsstrategien oder Erwartungen für unser Geschäft. Diese Aussagen basieren auf den Überzeugungen und Annahmen des Managements von SES AI. Obwohl SES AI der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder angedeuteten Pläne, Absichten und Erwartungen vernünftig sind, kann das Unternehmen keine Garantie dafür geben, dass diese Pläne, Absichten oder Erwartungen erreicht oder verwirklicht werden. Diese Aussagen stellen Prognosen, Vorhersagen und zukunftsgerichtete Aussagen dar und sind keine Garantien für die Leistung. Solche Aussagen können daran erkannt werden, dass sie sich nicht ausschließlich auf historische oder aktuelle Fakten beziehen. Wenn in dieser Pressemitteilung Wörter wie "vorhersehen", "glauben", "können", "fortsetzen", "könnten", "schätzen", "erwarten", "vorhersagen", "beabsichtigen", "vielleicht", "dürften", "planen", "möglich", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "suchen", "sollten", "anstreben", "zielen", "werden", "würden" und ähnliche Ausdrücke verwendet werden, können sie zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, aber das Fehlen dieser Wörter bedeutet nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist.

Sie sollten sich nicht übergebührlich auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Sollten sich eines oder mehrere bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten verwirklichen, oder sollten sich die Annahmen von SES AI als falsch erweisen, können unsere tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten abweichen. Einige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse abweichen, umfassen unter anderem die folgenden Risiken: Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung und Kommerzialisierung der Batterietechnologie von SES AI und dem Zeitpunkt und der Erreichung erwarteter Geschäftsmeilensteine; Risiken im Zusammenhang mit der Unsicherheit der Erzielung und Aufrechterhaltung von Rentabilität; Risiken im Zusammenhang mit der Unsicherheit der Erfüllung zukünftiger Kapitalanforderungen; die Fähigkeit von SES, seine Produkte in Elektrofahrzeuge ("EVs") und Urban Air Mobility ("UAM"), Drohnen und andere Anwendungen zu integrieren; das Risiko, dass Verzögerungen bei der Vorserienentwicklung der Batteriezellen von SES AI die Geschäftstätigkeit und Aussichten von SES AI nachteilig beeinflussen könnten; der Markt für Luftmobilität und die Nutzung von Li-Metall-Technologie in Luftmobilitätsanwendungen entwickelt sich noch und könnte nicht das Wachstumspotenzial erreichen, das wir erwarten; Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung des UAM-Marktes und der Nachfrage nach Batterien aus der UAM-Industrie; potenzielle Schwierigkeiten in der Lieferkette; die Fähigkeit von SES AI, erfolgreich Zielkunden von Erstausrüstern ("OEMs") zu gewinnen und die Produkte von SES AI in von OEM-Kunden hergestellte EVs zu integrieren; die Fähigkeit, Rohmaterialien, Komponenten oder Ausrüstung durch neue oder bestehende Lieferbeziehungen zu beziehen; unsere Nutzung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen könnte rechtliche und regulatorische Risiken mit sich bringen; Risiken, die sich aus den gemeinsamen Entwicklungsvereinbarungen von SES AI und anderen strategischen Allianzen und Investitionen ergeben; Produkthaftung und andere potenzielle Rechtsstreitigkeiten, Regulierung und gesetzliche Compliance; die Fähigkeit von SES AI, hochqualifizierte Mitarbeiter und Schlüsselpersonal anzuziehen, auszubilden und zu halten; Entwicklungen in alternativen Technologien oder anderen Alternativen für fossile Brennstoffe; Risiken im Zusammenhang mit dem geistigen Eigentum von SES AI; geschäftliche, regulatorische, politische, operative, finanzielle und wirtschaftliche Risiken im Zusammenhang mit den Geschäftstätigkeiten von SES AI außerhalb der Vereinigten Staaten; SES AI hat wesentliche Schwächen in seiner internen Kontrolle über die Finanzberichterstattung identifiziert und könnte auch in Zukunft wesentliche Schwächen identifizieren oder anderweitig ein wirksames System interner Kontrollen nicht entwickeln oder aufrechterhalten; die Volatilität der Stammaktien von SES AI und der Wert der öffentlichen Optionsscheine von SES AI; und die anderen Risiken, die in "Teil I, Punkt 1A. Risikofaktoren" in unserem am 27. Februar 2024 bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereichten Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, und in anderen von Zeit zu Zeit bei der SEC eingereichten Dokumenten beschrieben sind. Es könnten zusätzliche Risiken bestehen, die SES AI derzeit kennt und/oder für unwesentlich hält, die ebenfalls dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Darüber hinaus spiegeln zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen zukünftiger Ereignisse und Ansichten von SES AI nur zum Datum dieser Pressemitteilung wider. SES AI geht davon aus, dass spätere Ereignisse und Entwicklungen zur Änderung seiner Einschätzungen führen werden. Auch wenn SES AI sich dazu entschließen könnte, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt SES AI ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Einschätzungen von SES AI zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Pressemitteilung angesehen werden.

