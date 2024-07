Wien (www.fondscheck.de) - Wer nur auf ein gutes ESG-Rating achte, schaue bloß in den Rückspiegel, argumentiert Hadewych Kuiper, so die Experten von "FONDS professionell".Um gesellschaftliche Aufgaben zu lösen, sei ein anderer Blick nötig, meine die Chefin von Triodos Investment Management. Sie wünsche sich daher eine aussagekräftigere Klassifizierung von Fonds & Co. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...