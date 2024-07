Der ADAC hat in seinem Technikzentrum in Landsberg am Lech eine neue Klimakammer für Elektromobilitäts-Tests eröffnet. Darin können die Techniker Elektroautos unter extremen Klimabedingungen bewerten. Der erste Test simulierte etwa einen Stau bei sommerlicher Hitze mit einem Elektroauto. Die Klimakammer kann Umgebungstemperaturen zwischen -20 und +40 Grad Celsius abdecken. Da darin sowohl ein Allrad-Rollenprüfstand als auch ein Schnelllader mit 300 ...

