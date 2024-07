DJ PTA-PVR: Addiko Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)

Wien (pta/30.07.2024/13:30) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach § 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung

1. Emittent Addiko Bank AG, Canetti Tower, Canettistraße 5/12.OG, 1100 Wien, Österreich

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen Instrumenten

3. Meldepflichtige Person Name: Miodrag Kostic

4. Namen der Aktionäre sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt Agri Europe Cyprus Limited

5. Datum der Schwellenberührung 25.07.2024

6. Gesamtpositionen der meldepfichtigen Person

% der Stimmrechte, die % der Stimmrechte, die die Finanz-/ Total von Gesamtzahl der zu Aktien gehören sonstigen Instrumente repräsentieren beiden in % Stimmrechte des (7.A) (7.B.1 + 7.B.2) (7.A + 7.B) Emittenten Situation am Tag der 9,99 0,02 10,01 19.500.000 Schwellenberührung Situation in der 9,99 9,99 vorherigen Meldung

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören

ISIN der Absolut direkt (§ 130 Absolut indirekt (§ 133 Direkt in % (§ 130 Indirekt in % (§ 133 Aktien BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) AT000ADDIKO0 0 1.947.901 0,00 9,99 Summe: 1.947.901 9,99

7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Summe:

7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Physisches oder Cash Stimmrechte Stimmrechte in Laufzeit Settlement absolut % Acceptance Voluntary na na Physisch 4.000 0,02 Offer Summe: 4.000 0,02

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Ziffer Name Direkt kontrolliert Direkt gehaltene Direkt gehaltene Finanz-/ Total von durch Ziffer Stimmrechte in Aktien (%) sonstige Instrumente (%) beiden (%) 1 Miodrag Kostic 2 Agri Holding AG 1 3 Agri Europe 2 9,99 0,02 10,01 Cyprus Limited

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: N/A

10. Sonstige Kommentare Am 16.05.2024 veröffentlichte Agri Europe Cyprus Limited (HE 283435) ("AEC") als Aktionärin der Addiko Bank AG (FN 350921k), ISIN: AT000ADDIKO0 ("Addiko") ein freiwilliges Teilübernahmeangebot ("VTO") an die Aktionäre von Addiko. Am 13.06.2024 gab die AEC in ihrer geänderten VTO bekannt, dass die Annahmefrist bis zum 16.08.2024, 17:00 Uhr verlängert wurde (Wiener Ortszeit).

Basierend auf der Mitteilung der Zahlstelle vom 25.07.2024 wurde das Angebot von Aktionären angenommen, die 4.000 Inhaberaktien von Addiko halten, und daher wird AEC nach der Abwicklung, die gemäß dem in Ziffer 6.5 der VTO geregelten Prozedere erfolgen wird, das Eigentum an 4.000 Inhaberaktien erwerben. (Übersetzung)

Aussender: Addiko Bank AG Adresse: Canetti Tower, Canettistraße 5/12.OG, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Addiko Investor Relations Tel.: +43 664 884 268 31 E-Mail: investor.relations@addiko.com Website: www.addiko.com

ISIN(s): AT000ADDIKO0 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

