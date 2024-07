TORONTO und HAIFA, Israel, 29. Juli 2024 - NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX), (OTCQB: NRXBF), (Deutschland: J90) (das "Unternehmen" oder "NurExone"), ein wegweisendes biopharmazeutisches Unternehmen, das regenerative Medizintherapien entwickelt, freut sich bekannt zu geben, dass das israelische Patentamt kürzlich eine Patenterteilungsbenachrichtigung für ein ExoPTEN-Patent herausgegeben hat. Dieses Patent umfasst innovative extrazelluläre Vesikel (EVs), die einen Phosphatase- und Tensin-Homolog-Inhibitor ("PTEN") enthalten, sowie deren Anwendung. Das derzeit in Entwicklung befindliche ExoPTEN-Medikament des Unternehmens zielt darauf ab, das Nervenwachstum und die Regeneration nach einer akuten Rückenmarksverletzung durch Hemmung des PTEN-Proteins zu fördern.

Das Patent mit dem Titel "Vesicles Comprising a PTEN Inhibitor and Uses of Same" wurde ursprünglich von der Technion Research and Development Foundation Ltd. ("Technion") und Ramot an der Tel Aviv University Ltd. eingereicht. Es ist das erste von NurExone vom Technion lizenzierte Patent und beschreibt ein grundlegendes Element des sich in Entwicklung befindlichen ExoPTEN-Nanomedikaments des Unternehmens zur Behandlung von akuten Rückenmarksverletzungen.

Dr. Lior Shaltiel, CEO von NurExone, erklärte: "Dieses Patent ist Teil der ExoPTEN-Familie innerhalb unseres umfangreichen IP-Portfolios und weltweit exklusiv vom Technion lizenziert. Wir treiben ExoPTEN, unser erstes Nanomedikament, in Richtung klinischer Studien am Menschen und Kommerzialisierung voran. Die jüngsten Ergebnisse einer kleinen Studie für den Glaukommarkt bestätigen das regenerative Potenzial von ExoPTEN und stärken unser Vertrauen in seine therapeutischen Fähigkeiten weiter."

Zusammenarbeit mit Allele Capital Partners

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es eine Beratungsvereinbarung mit Allele Capital Partners, LLC ("Allele Capital") abgeschlossen hat, um Investor-Relations-Dienstleistungen einschließlich Kapitalmarktberatung, Verbreitung von Unternehmensvideos in sozialen Medien, Berichterstattung über soziale Engagements und anderen verwandten Dienstleistungen ("Engagement") bereitzustellen. Allele Capital ist eine unabhängig geführte Kapitalmarktberatungsfirma mit Sitz in den Vereinigten Staaten. Im Zusammenhang mit dem Engagement wird das Unternehmen eine monatliche Beratungsgebühr von 11.000 US-Dollar ("Monthly Advisory Fee") zahlen. Die monatliche Beratungsgebühr erhöht sich auf 14.500 US-Dollar, wenn das Unternehmen an der New York Stock Exchange ("NYSE") oder der National Association of Securities Dealers Automated Quotations ("NASDAQ") gelistet wird. Das Engagement hat eine anfängliche Laufzeit von einem Monat und kann einvernehmlich monatlich verlängert und von beiden Parteien mit einer Frist von 30 Tagen schriftlich und ohne Angabe von Gründen gekündigt werden. Allele Capital und NurExone Biologic sind unabhängige und nicht miteinander verbundene Unternehmen. Allele Capital hat das Unternehmen darüber informiert, dass es derzeit kein direktes oder indirektes Interesse an NurExone Biologic oder mit NurExone Biologic verbundenen Wertpapieren hat.

Über NurExone Biologic Inc.

NurExone Biologic Inc. ist ein an der TSXV notiertes Pharmaunternehmen, das eine Plattform für biologisch geleitete, exosomenbasierte Therapien entwickelt, die nicht-invasiv an Patienten mit Verletzungen des zentralen Nervensystems verabreicht werden sollen. Das erste Produkt des Unternehmens, ExoPTEN zur Behandlung von akuten Rückenmarksverletzungen, hat sich bei intranasaler Verabreichung bei 75 % der Laborratten als wirksam erwiesen, die motorische Funktion wiederherzustellen. ExoPTEN hat von der FDA den Status eines Orphan Drug Designation erhalten. Die Plattformtechnologie von NurExone soll neuartige Lösungen für Pharmaunternehmen bieten, die an einer nichtinvasiven, zielgerichteten Wirkstoffabgabe für andere Indikationen interessiert sind.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nurexone.com oder folgen Sie NurExone auf LinkedIn, Twitter, Facebook oder YouTube.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Dr. Lior Shaltiel

Chief Executive Officer und Direktor

Telefon: +972-52-4803034

E-Mail: info@nurexone.com

Thesis Capital Inc.

Investor Relations - Kanada

Telefon: +1 905-347-5569

E-Mail: IR@nurexone.com

Dr. Eva Reuter

Investor Relations - Deutschland

Telefon: +49-69-1532-5857

E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen", die die aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens zu zukünftigen Ergebnissen widerspiegeln. Wo immer möglich, wurden Begriffe wie "kann", "wird", "sollte", "könnte", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die negative Form oder andere Varianten dieser Wörter oder ähnliche Ausdrücke verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen im Zusammenhang mit den Engagements von Zacks und Allele, einschließlich der Laufzeit, Gebühren und Lieferleistungen; den Fokus der Arzneimittelprodukte des Unternehmens; die Patente, die die Technologie von NurExone schützen; das Unternehmen, das Fortschritte bei der Nutzung dieser Technologien macht, um die Kommerzialisierung ihrer Produkte voranzutreiben; und die Plattformtechnologie von NurExone, die neuartige Lösungen für Pharmaunternehmen bietet.

Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf den Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt dieser Mitteilung zur Verfügung standen. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung haben wir mehrere wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich der allgemeinen Geschäfts- und wirtschaftlichen Bedingungen der Branchen und Länder, in denen wir tätig sind; der allgemeinen Marktbedingungen; der Fähigkeit, zusätzliche Mittel zu sichern; der Genehmigung der Änderungsvereinbarung durch die TSXV; dass die Engagements von Zacks und Allele die beabsichtigten Auswirkungen auf das Unternehmen und sein Geschäft haben werden; die Patente, die die Technologie von NurExone schützen; die Arzneimittelprodukte des Unternehmens werden die beabsichtigten Vorteile und Wirkungen haben; das Unternehmen wird Fortschritte bei der Nutzung dieser Technologien machen und die Kommerzialisierung ihrer Produkte vorantreiben; das geistige Eigentum und die Technologie des Unternehmens sind neu und erfinderisch; das geistige Eigentum hat die beabsichtigten Auswirkungen auf das Unternehmen und sein Geschäft; und die Plattformtechnologie von NurExone wird Pharmaunternehmen neuartige Lösungen bieten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten erhebliche Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen diskutierten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und Unsicherheiten umfassen, sind aber nicht beschränkt auf Risiken im Zusammenhang mit dem frühen Entwicklungsstadium des Unternehmens; fehlende Einnahmen bis dato; staatliche Regulierung; Marktakzeptanz für seine Produkte; rascher technologischer Wandel; Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; Schutz des geistigen Eigentums des Unternehmens; Abhängigkeit von den strategischen Partnern des Unternehmens; die Tatsache, dass die präklinische Arzneimittelentwicklung unsicher ist und die Arzneimittelproduktkandidaten des Unternehmens möglicherweise niemals zu klinischen Studien voranschreiten; die Tatsache, dass Ergebnisse von präklinischen Studien und frühen klinischen Studien möglicherweise nicht vorhersagen, wie spätere klinische Studien ausfallen werden; der unsichere Ausgang, die Kosten und der Zeitplan der Produktentwicklungsaktivitäten, präklinischen Studien und klinischen Studien des Unternehmens; der unsichere klinische Entwicklungsprozess, einschließlich des Risikos, dass klinische Studien möglicherweise kein wirksames Design haben oder keine positiven Ergebnisse liefern; das mögliche Unvermögen, eine behördliche Zulassung für die Arzneimittelproduktkandidaten des Unternehmens zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; die Einführung konkurrierender Arzneimittel, die sicherer, wirksamer oder kostengünstiger sind als oder auf andere Weise den Arzneimittelproduktkandidaten des Unternehmens überlegen sind; die Einleitung, Durchführung und der Abschluss von präklinischen Studien und klinischen Studien können verzögert, negativ beeinflusst oder durch unvorhergesehene Probleme beeinträchtigt werden; das mögliche Unvermögen, eine angemessene Finanzierung zu erhalten; das mögliche Unvermögen, den Schutz des geistigen Eigentums für die Arzneimittelproduktkandidaten des Unternehmens zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; die Plattformtechnologie von NurExone kann Pharmaunternehmen keine neuartigen Lösungen bieten; das Risiko, dass das Unternehmen die Registrierungsgebühren nicht vor Ablauf der Frist oder überhaupt nicht zahlt; Risiken, dass das geistige Eigentum und die Technologie des Unternehmens nicht die beabsichtigten Auswirkungen auf das Unternehmen und/oder sein Geschäft haben werden; das Unvermögen des Unternehmens, die Bedingungen und Vorteile der Engagement

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier lesen: https://www.globenewswire.com/news-release/2024/07/29/2920586/0/en/NurExone-Announces-Further-Expansion-of-ExoPTEN-Patent-Coverage.html



