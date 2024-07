35,04 g/t Goldäquivalent: Goliath Resources kommt Goldquelle auf die Spur

Anzeige / Werbung

Anzeichen auf nahe, hochgradige Quelle der Goldvererzung mehren sich

Während eine Goldmedaille in Paris nur 6 Gramm des gelben Metalls enthält, weist Goliath Resources (WKN A2P063 / TSXV GOT)

in der ersten Bohrung des Jahres 2024 auf seiner Surebet-Entdeckung bedeutend höhere Werte nach. 35,04 g/t Goldäquivalent (34,16 g/t Gold und 17,11 g/t Silber) sind es nämlich über einen Abschnitt von 6,34 Metern Mächtigkeit - also mehr als 1 Unze des Edelmetalls im Durchschnitt!

Etwas ähnliches war schon fast zu erwarten, denn Goliath hatte in diesem Bohrloch (GD-24-235) schon vorab zahlreiches, sichtbares Gold beobachtet. Der gesamte Vererzungsabschnitt ist übrigens noch länger, wies über 11,9 Meter immer noch stattliche 15,86 g/t Goldäquivalent nach (15,40 g/t Gold und 17,11 g/t Silber). Damit entspricht dieser Vererzungsabschnitt der Scherzone Bonanza, einem von insgesamt zehn Mineralisierungshorizonten, die Goliath innerhalb der Surebet-Entdeckung bislang nachgewiesen hat.

Weitere Abschnitte mit sichtbarem Gold in der Tiefe

Die Analyseergebnisse zu einem Abschnitt von 24,4 Metern, einer porphyrischen Intrusion zwischen 529,29 und 553,67 Metern Bohrlochtiefe, stehen noch aus. Auch hier hatte das Unternehmen bereits Adern mit zahlreichen Flecken sichtbaren Goldes, Molybdänit von bis zu 2 mm Größe sowie Wismut aufgezeigt. Laut Goliath sind dies Hinweise darauf, dass man sich in der Nähe der Quelle befindet, die das hochgradige Surebet-System speist!

Damit nicht genug fehlen auch noch die Resultate zu einem 10 Meter mächtigen Abschnitt zwischen 550 und 650 Metern Bohrtiefe, der in Andesit in einer Reihe von eng beieinander liegenden Quarz-Sulfid-Adern beherbergt ist. Auch hier ist sichtbares Gold in großen Mengen zu beobachten sowie bis zu 30% Pyrrhotin, 3 % Chalkopyrit, 1 % Sphalerit, und 1 % Pyrit.

Der bereits erwähnte 11,9 Meter mächtige Bohrabschnitt mit 15,86 g/t Goldäquivalent liegt zwischen 445 - 457 Metern Tiefe im Bohrloch. Der orientierte Kern bestätigt die nahezu wahre Mächtigkeit der mineralisierten Aderbreiten, mehrere große Quarz-Sulfid-Adern, die der Bonanza-Scherzone entsprechen, die sich direkt unterhalb des Kontakts zwischen den sedimentären Einheiten von Upper Hazelton und den vulkanischen Einheiten von Lower Hazelton befindet und reichlich sichtbares Gold, bis zu 2 % Sphalerit, 1 % Bleiglanz, 1 % Kupferkies, 2 % Pyrrhotin und 3 % Pyrit enthält.

Der zunehmende Anteil an Grobgold und Buntmetallkomponenten, der in der Tiefe zu beobachten ist, deutet laut Goliath auf stärkere Mineralisierung in tieferen Teilen des Systems hin, da die Bohrungen jetzt beginnen in Bereiche unterhalb des Talbodens vorzudringen. Auch das, so Goliath deutet darauf hin, dass man sich der Quelle dieses Goldvererzungssystems nähert! Zumindest, glaubt man beim Unternehmen, hat man jetzt den oberen Teil dieser Quelle erreicht.

Fazit: Gleich mit der ersten Bohrung des Programms 2024 ist Goliath auf Goldvererzung von beeindruckenden Gehalten und Mächtigkeiten gestoßen. Die spektakulären Werte stammen zudem aus nur einem von drei Abschnitte dieses Bohrlochs, in denen sichtbares Gold zu beobachten war, sodass weitere starke Ergebnisse zu erwarten sind! Von großer Bedeutung ist zudem, dass es weitere Zeichen dafür gibt, dass Goliath der Quelle des hochgradigen Goldvererzungssystems von Surebet immer näherkommt. Sollte diese Quelle entdeckt werden, wäre dies unserer Ansicht nach ein Durchbruch für das Unternehmen. Wir sind jetzt gespannt auf die weiteren Ergebnisse von GD-24-235 aber auch der weiteren Bohrungen, die das Unternehmen niedergebracht hat und noch durchführen wird - auf Surebet und auf weiteren, neuen Gold- und Kupferzielen auf dem Golddigger-Projekt!

Enthaltene Werte: CA38171A2092