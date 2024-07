NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für McDonald's von 290 auf 270 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das US-Geschäft sei weniger schlecht gewesen als von manchen befürchtet, schrieb Analyst John Ivankoe in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zur positiven Kursreaktion auf den Quartalsbericht. Er rechnet nun aber erst für das vierte Quartal mit einer Trendwende hinsichtlich der Vergleichswerte./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2024 / 21:54 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2024 / 00:15 / EDT



