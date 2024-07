Brüssel (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche wird die US-Notenbank ihre Politik nicht wesentlich ändern, nicht zuletzt, weil der nächste "Dot Plot" und die makroökonomischen Projektionen erst im September veröffentlicht werden, was in der Regel der Zeitpunkt ist, an dem die FED ihre wichtigsten politischen Änderungen vornimmt, so Matthew Ryan, Head of Market Strategy bei Ebury. ...

