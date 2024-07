NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Shell vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3400 Pence belassen. Seine Schätzungen für den Ölkonzern entsprächen den Konsensprognosen, während er beim Barmittelzufluss optimistischer sei, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Er sehe dank der starken Bilanz weiter Potenzial für eine Ausweitung der quartalsweisen Aktienrückkäufe. Damit könnte sich Shell noch mehr als bisher positiv von der Konkurrenz abheben - das sei aber mehr eine Frage des Willens als des Könnens./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2024 / 09:32 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2024 / 09:32 / EDT





ISIN: GB00BP6MXD84