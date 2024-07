Das Pfund Sterling (GBP) notiert unverändert, so Shaun Osborne, Chief Currency Strategist bei der Scotiabank. GBP muss über 1,2890 steigen, um an Schwung zu gewinnen "Heute gab es keine Wirtschaftsdaten aus Großbritannien und das Pfund Sterling verharrte in einem sehr ruhigen Handel zwischen 1,28 und dem USD. "Die stetige Abwärtsbewegung des Pfund ...

