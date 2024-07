Tagesausblick für 31.07.: DAX bleibt in der Range. Fed-Chef und Meta im Blickpunkt

Der DAX® pendelte heute in einer engen Range um die Marke von 18.400 Punkten. Zwei DAX®-Titel meldeten schwache Zahlen. In den USA tauchten Nasdaq-100® Index und S&P 500® Index zu Handelsbeginn ab und gaben den hiesigen Märkten somit ebenfalls keine Impulse. Nach Handelsschluss wird Microsoft Zahlen veröffentlichen. Morgen folgt ein weiterer Megacap und die Fed-Zinsentscheidung. Möglicherweise bekommen die Märkte morgen neuen Schwung.

An den Anleihemärkten zeigte sich ein zweigeteiltes Bild. Unter anderem schwache Wirtschaftszahlen aus Deutschland sorgten dafür, dass die Renditen in Europa weiter sanken. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen gab auf 2,34 Prozent nach. In den USA blieb es im Vorfeld der morgen anstehenden Fed-Zinsentscheidung hingegen ruhig. Ein vergleichbares Bild zeigte sich bei den Edelmetallen Gold und Silber. Beide Notierungen pendelten in einer engen Range um den gestrigen Schlussstand. Der Ölpreis setzte die Talfahrt derweil fort. Dabei tauchte der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil unter 80 USD.

Unternehmen im Fokus

Beim Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC) zeigt das Restrukturierungsprogramm Wirkung. Bei leicht rückläufigem Umsatz legte der Gewinn zu. Die Prognosen wurden bestätigt. Die FMC-Aktie knickte ein. Ein vergleichbares Zahlenwerk veröffentlichte Heidelberg Materials. Trotz Umsatzrückgang legte das Ergebnis leicht zu. Die Prognosen wurden ebenfalls bestätigt. Die Kursverluste hielten sich jedoch in Grenzen. Henkel tauchte bei EUR 79,40 unter eine wichtige Unterstützungsmarke. Fuchs Petrolub konnte den Umsatz in Q2 auf Vorjahresniveau halten und verbuchte dennoch ein Gewinnplus. Knorr Bremse veröffentlichte Eckdaten zum abgelaufenen Quartal. Angesichts starker Daten wurde die Prognose für das Gesamtjahr erhöht. Der Online-Apothekenkonzern Redcare Pharmacy meldete ebenfalls überraschend gute Zahlen. Die drei Titel setzten sich heute an die MDAX®-Spitze. Die Aktie von Sartorius setzte den Erholungskurs fort und markierte ein neues Julihoch.

Morgen werden unter anderem Adidas, Auto1 Group, Boeing, Danone, Deutsche Lufthansa, Fresenius, Kion, Krones, Meta Platforms, Nemetschek, Samsung, Siemens Healthineers, Teamviewer und T-Mobile US Geschäftszahlen veröffentlichen.

Wichtige Termine:

China (Mainland)-Non-Mfg PMI

China (Mainland)-PMI Manuf

Germany-Import Prices

France-Inflation Prelim

Germany-Unemployment

Euro Zone-flash inflation

United States-ADP

Treasury Dept. issues Quarterly Refunding Estimates

United States-Fed policy decision

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 18.407/18.577/18.755/18.880 Punkte Unterstützungsmarken: 17.975/18.114/18.260 Punkte Der DAX® hatte Mühe, die Hürde bei 18.407 Punkten zu überwinden. Am Nachmittag klappte es allerdings. Viel weiter ging es jedoch nicht. Die kurzfristige Abwärtstrendlinie bremste die Bullen zunächst aus. Der kurzfristige MACD-Indikator deutet weiterhin nach oben. Der kurzfristige RSI-Indikator ist aktuell neutral zu bewerten. Gelingt der Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend rückt die wichtige Hürde bei 18.577 Punkten in greifbare Nähe. Ein Aubruch über diese Marke könnte nachhaltige Kaufimpulse in Gang setzen. Bis dahin muss mit weiteren Rücksetzern bis 18.260 oder gar 18.114 Punkten gerechnet werden. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 05.04.2024 - 30.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 31.07.2019 - 30.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 100,00* 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 114,48** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 113,42*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.07.2024; 17:40 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD65EG 3,99 16.200,00 18.800,00 20.09.2024 DAX® HD3Y1S 5,18* 16.600,00 19.000,00 20.09.2024 DAX® HD3Y98 7,17* 13.600,00 19.200,00 20.09.2024 DAX® HD3YBG 8,12* 15.200,00 19.400,00 20.09.2024 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.07.2024; 17:40 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.