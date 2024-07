Textron Aviation hat heute die Erweiterung seines Serviceangebots um ein neues Standardreparaturverfahren für Hauptfahrwerke (MLG) von Flugzeugen der Cessna Citation 560XL-Serie bekannt gegeben. Die neue Lösung, die in Zusammenarbeit mit der Tochtergesellschaft des Unternehmens, Able Aerospace Services, entwickelt wurde, ermöglicht umfangreiche MLG-Reparaturen ohne vollständigen Austausch und bietet den Kunden damit eine zusätzliche zeitnahe und kostengünstige Teileoption.

Textron Aviation?announced the expansion of its service offerings to include a new standard repair process for Cessna Citation 560XL series aircraft main landing gear (MLG). Photo credit: Textron Aviation

Beechcraft-, Cessna- und Hawker-Kunden erhalten werksseitigen Support, Wartung und Modifikationen durch Textron Aviation Inc., ein Unternehmen der Textron Inc. (NYSE: TXT), über sein globales Netzwerk von Service- und Ersatzteilzentren, mobilen Serviceeinheiten und 24/7 1CALL AOG-(Aircraft-on-Ground) Support.

"Unsere Priorität ist es, unseren Kunden das beste Flugerlebnis zu bieten, und die Möglichkeit, Hauptfahrwerke zu reparieren, gibt den Kunden zusätzliche Flexibilität bei der Wartung ihrer Flugzeuge", sagte Brian Rohloff, Senior Vice President für Kundendienst. "Diese Investition in eine neue Lösung für Citation 560XL-Flugzeuge trägt dazu bei, die Betriebskosten zu senken und die Ausfallzeiten der Flugzeuge zu minimieren, damit wir unsere Kunden in Bewegung halten können."

Textron Aviation hatte die MLG-Reparaturmöglichkeiten für Flugzeige der Serie Cessna Citation CJ 2020 angekündigt.Der neue Service bietet nicht nur eine höhere Effizienz für die Kunden, sondern unterstützt auch die Bemühungen von Textron Aviation zur Reduzierung und Wiederverwendung, indem er den Kunden die Möglichkeit gibt, Teile zu reparieren und Austausch- und Leihgeräte zu nutzen. Das Unternehmen ist ständig bestrebt, die Effizienz und Kosteneffizienz der Wartungsdienste für die gesamte Beechcraft- und Cessna-Flotte zu verbessern.

Über den Service von Textron Aviation

Textron Aviation ist mit seinen Marken Beechcraft und Cessna für sein konkurrenzloses globales Servicenetz bekannt, das einen umfassenden Lebenszyklus-Support bietet. Zusätzlich zu den umfangreichen firmeneigenen Niederlassungen haben die Jet- und Turboprop-Kunden von Textron Aviation Zugang zu einem weltweiten Netz von mehr als 300 autorisierten Serviceeinrichtungen. Darüber hinaus bietet Textron Aviation ein mobiles Support-Programm mit mehr als 40 mobilen Service-Einheiten, drei speziellen Support-Flugzeugen sowie Service-Technikern und -Support vor Ort. Weitere Informationen zu den Serviceprogrammen von Textron Aviation finden Sie unter http://txtav.com/en/service.

Über Textron Aviation

Wir inspirieren die Reise des Fliegens. Seit mehr als 95 Jahren setzt Textron Aviation, ein Unternehmen der Textron Inc. unser kollektives Talent bei den Marken Beechcraft, Cessna und Hawker ein, um unseren Kunden das beste Flugerlebnis zu bieten. Mit einer Produktpalette, die von Geschäftsflugzeugen, Turboprops und Hochleistungskolbenflugzeugen bis hin zu Produkten für Spezialeinsätze, Militärausbildungsflugzeugen und Verteidigungsanlagen reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrtproduktportfolio der Welt und über eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit hergestellt hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser vertrauenswürdiges globales Kundendienstnetz, um erschwinglich und flexibel zu fliegen.

Nähere Informationen unter www.txtav.com www.defense.txtav.com www.scorpionjet.com.

Über Able Aerospace Services, Inc.

Able Aerospace Services, ein Unternehmen der Textron Inc. (NYSE: TXT), ist ein führender Anbieter von Komponenten- und MRO-Dienstleistungen. Mit Hauptsitz und Wartungseinrichtungen auf dem Phoenix-Mesa Gateway Airport (KIWA) in Mesa, Arizona, unterstützt Able mit seinen Produkten und Dienstleistungen die kommerzielle und militärische Starr- und Drehflügelluftfahrt. Able verfügt über 40 Jahre Erfahrung in der Luftfahrt und beschäftigt rund 400 Mitarbeiter, um seinen Auftrag zu erfüllen: Führend in der Luftfahrt zu sein und sichere, zuverlässige und innovative Lösungen für Wartung, Reparatur und Überholung anzubieten. Able wurde von zahlreichen Lufttüchtigkeitsbehörden wie der FAA, EASA, ANAC, CAAC, JCAB, DGCA und anderen zertifiziert.

Über Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Luftfahrt-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist auf der ganzen Welt für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems und TRU Simulation bekannt. Weitere Informationen finden Sie unter www.textron.com

Contacts:

Medienkontakt:

Hailey Tucker

Htucker@txtav.com

+1.316.881.2684

txtav.com