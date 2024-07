Tech-Aktien sind in den vergangenen Wochen stark unter Druck geraten, doch viele Anleger hoffen jetzt auf eine baldige Erholung. Die Realität sieht allerdings laut einem Experten der Bank of America ganz anders. Laut ihm fehlt nur noch eine Nachricht und dann war es das endgültig mit der Tech-Rallye, die seit Oktober 2023 läuft. Seit Oktober 2023 läuft eine massive Tech-Rallye an den Märkten, doch diese ist zuletzt etwas ins Stocken geraten. Während ...

Den vollständigen Artikel lesen ...