Almería gewinnt seine Exportdynamik in Bezug auf die Tomatenmenge zurück, wie aus den Daten hervorgeht, die der Verband der Obst- und Gemüseorganisationen von Almería (Coexphal) zu den Ergebnissen der Saison 2023/24 vorgelegt hat, so berichtet Hortoinfo.es. Bildquelle: Pixabay Für die Saison 2023/24 ist ein Anstieg der Tomatenlieferungen in das Ausland um 3 % zu...

