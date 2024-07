Die WTO hat am vergangenen Freitag die Einrichtung von zwei Expertengremien genehmigt, um die Differenzen zwischen der EU-27 und Südafrika nach der Einführung einer Kältebehandlung in dem Jahr 2022 beizulegen. Bildquelle: Pixabay Die Welthandelsorganisation (WTO) hat am vergangenen Freitag die Einrichtung von zwei Expertengremien genehmigt, um den Streit zwischen der EU und...

Den vollständigen Artikel lesen ...