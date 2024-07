Die Land- und Forstwirtschaftsdirektion der Provinz Manisa hat die Ernte- und Exporttermine für 2024 für die Tafeltrauben Sultani Çekirdeksiz und Mevlana (Razaki) festgelegt. Bildquelle: Pixabay Die Ernte der Tafeltrauben Sultani begann am 24. Juli, der Export erfolgt am folgenden Tag, während die Mevlana-Tafeltrauben ab dem 5. August geerntet und am 7. August...

