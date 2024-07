EQS-News: Branicks Group AG / Schlagwort(e): Immobilien

Global Tower: Projektübergang auf neue Besitzer nach Komplettsanierung abgeschlossen



31.07.2024 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Frankfurt am Main, 31. Juli 2024 Presseinformation der Branicks Group AG Global Tower: Projektübergang auf neue Besitzer nach Komplettsanierung abgeschlossen Hochhausikone in anspruchsvollem Marktumfeld vollvermietet

Bestbewertungen für Nachhaltigkeit und Konnektivität

Mit Closing vereinnahmt Branicks die Fee-Komponente als Projektkoordinator Frankfurt am Main, 31. Juli 2024. Die Branicks Group AG ("Branicks"), ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat die Koordination der Komplettsanierung des Global Tower im Frankfurter Bankenviertel und den vollständigen Eigentumsübergang der Landmark-Immobilie auf Fonds der Joint Venture-Partner HANSAINVEST Real Assets und PATRIZIA erfolgreich abgeschlossen. Zuvor war bereits im Mai 2023 die Vollvermietung in einem äußerst anspruchsvollen und kompetitiven Marktumfeld erreicht worden. Vollständiger Abschluss der Kernsanierung und Closing der Transaktion war am 31. Juli 2024. Die Branicks Group vereinnahmt mit Closing auch die Development Fees. In den vergangenen Jahren war der knapp 110 Meter hohe Global Tower nach Plänen des Architekten Holger Meyer kernsaniert und umfassend revitalisiert worden. Nach Abschluss dieses Projekts bietet er heute auf 27 Etagen und über 33.000 qm Mietfläche exzellente Aufenthalts- und Arbeitsplatzqualität sowie äußerst flexible Flächenkonzepte. Er erfüllt höchste energetischen Standards und wird von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) mit deren Präqualifikation in Platin ausgezeichnet. Darüber hinaus erhielt der "Global Tower" als eines der ersten Hochhäuser im Frankfurter Bankenviertel ein WiredScore-Platin-Zertifikat für seine hohe digitale Konnektivität. Der Skyline-Atlas listet den Global Tower als Premium-Objekt. Der Global Tower ist voll vermietet an Unternehmen aus dem Finanzsektor, der IT-Branche und Beratung. Auch die Branicks Group ist seit 2023 mit ihrer Konzernzentrale Nutzer des Global Tower. "Die Transformation dieses Gebäudeklassikers "Global Tower" im Frankfurter Bankenviertel ist eine exemplarische Erfolgsgeschichte für Branicks. Hier konnten wir unsere umfassende Immobilien-Kompetenz entlang der Wertschöpfungskette voll einsetzen: Revitalisierung durch Kernsanierung einer echten Ikone; Entwicklung und Umsetzung zukunftweisender Nachhaltigkeits-, Digitalisierungs- und Arbeitsplatzkonzepte; Vermietung an Premium-Nutzer und attraktive Platzierung des Assets in erstklassigen Fonds. Der Global Tower hat nicht nur hohe Strahlkraft in der Frankfurter Hochhauslandschaft, er ist auch ein Leuchtturmprojekt für die Leistungsstärke von Branicks und zeigt zudem, dass sich der Markt für Office-Assets im Premiumbereich weiter erholt. Unser Dank geht auch an unsere Joint Venture-Partner, insbesondere dem Team der HANSAINVEST Real Assets, die auch in schwierigen Zeiten zuverlässige Partner an unserer Seite waren," sagte Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der Branicks Group AG. Der Global Tower, 1970-1974 von der Commerzbank als deren Zentrale nach Entwürfen des Architekten Richard Heil erbaut und 1994 um das Global Forum von Sir Norman Forster erweitert, gehört zu den Landmark-Immobilien des Frankfurter Bankenviertels und steht in Teilen unter Denkmalschutz. Er liegt gemeinsam mit dem TaunusTurm, dem OmniTurm und dem Japan Center an Frankfurts berühmtester Hochhaus-Kreuzung Neue Mainzer Straßen, Große Gallusstraße und Taunustor. Über die Branicks Group AG Die Branicks Group AG (ehemals DIC Asset AG) ist ein führender deutscher börsennotierter Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien sowie neu Renewable Assets mit über 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Zum 31.03.2024 betreuten wir in den Segmenten Commercial Portfolio und Institutional Business Objekte mit einem Marktwert von 13,1 Mrd. Euro. Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe. Im Segment Institutional Business erzielen wir mit dem Angebot unserer Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen. Die Aktien der Branicks Group AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4). Das Unternehmen bekennt sich uneingeschränkt zum Thema Nachhaltigkeit und nimmt Spitzenplätze in ESG-relevanten Ratings wie Morningstar Sustainalytics, S&P Global CSA ein. Zudem ist die Branicks Group Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Immobilien im Portfolio von Branicks sind mit renommierten Nachhaltigkeitszertifikaten wie DGNB, LEED oder BREEAM ausgezeichnet. Mehr Informationen unter www.branicks.com . PR-Kontakt Branicks Group AG: Stephan Heimbach Neue Mainzer Straße 32-36 60311 Frankfurt am Main Fon +49 69 9454858-1569 pr@branicks.com IR-Kontakt Branicks Group AG: Jasmin Dentz Neue Mainzer Straße 32-36 60311 Frankfurt am Main Fon +49 69 9454858-1492 ir@branicks.com



31.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com