News von Trading-Treff.de Der DAX präsentiert sich nach den BIP-Daten weiter fest, der Nasdaq mit neuem Monatstief und Microsoft-Zahlen am Abend. Trading-Ideen zum Mittwoch den 31.07.2024 Die neue Woche startete zunächst positiv, gab dann aber die Gewinne ab. So formierte sich in der Morgenanalyse vom 30.07.2024 in diesem Chartbild ein Rücklauf unter die gelbe Zone (Rückblick): Zur Eröffnung nahm der Index zunächst einen Anlauf zu dieser Zone und ...

