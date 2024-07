DJ HSBC verdient weniger und kündigt Aktienrückkauf für bis zu 3 Mrd USD an

Von Kosaku Narioka

LONDON (Dow Jones)--HSBC Holdings hat im zweiten Quartal unter dem Strich weniger verdient. Die in London ansässige Bank kündigte einen Aktienrückkauf für bis zu 3 Milliarden US-Dollar an. Der Nettogewinn sank laut Mitteilung im Vergleich zum Vorjahr um 3,6 Prozent auf 6,40 Milliarden US-Dollar. Dies übertraf die Schätzung von 5,72 Milliarden US-Dollar in einer Umfrage unter Analysten des Datenanbieters Visible Alpha.

Anfang dieses Monats ernannte die Bank Georges Elhedery, der seit Anfang 2023 als Finanzvorstand fungiert hatte, zu ihrem neuen Vorstandsvorsitzenden, um Noel Quinn zu ersetzen, der in den Ruhestand gehen will. In fast 20 Jahren bei HSBC hat Elhedery auch die globale Banken- und Kapitalmarktsparte des Unternehmens sowie seine Aktivitäten im Nahen Osten geleitet.

Quinn hat HSBC durch die Covid-19-Pandemie geführt und die Ausrichtung auf Asien beschleunigt. Unter Quinns Führung zog sich die Bank aus einigen westlichen Märkten wie den USA und Frankreich zurück.

