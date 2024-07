BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 hebt nach einem überraschend guten zweiten Quartal erneut seine Ergebnisprognose an. So gehen die Berliner nun von einem um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zwischen 40 und 65 Millionen Euro aus, wie sie am Mittwoch mitteilten. Zuletzt hatte Chef Christian Bertermann 20 bis 40 Millionen Euro operativen Gewinn als Ziel ausgegeben.

Im zweiten Quartal stieg der Umsatz unerwartet kräftig um 13 Prozent auf 1,52 Milliarden Euro. Der Konzern setzte mit 166.292 Autos 17 Prozent mehr Fahrzeuge ab als ein Jahr zuvor. Der operative Gewinn lag bei 20,7 Millionen Euro und schlug damit die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Im Vorjahreszeitraum hatte Auto1 im Tagesgeschäft noch einen operativen Verlust von fast 15 Millionen Euro eingefahren.

Bertermann sagte der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX, die Zahlen seien das Ergebnis der erhöhten Nachfrage nach den Angeboten sowohl von Privatkunden als auch professionellen Händlern. "Für die Zukunft konzentrieren wir uns darauf, unser Wachstum mit gezielten Investitionen in allen Geschäftsbereichen weiter zu beschleunigen", sagte der Manager./men/ngu