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PR Newswire
31.07.2024 08:06 Uhr
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ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, July 31

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)

Final Net Asset Value

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RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

30,794,787.0000

4.0470 USD

IE00BLRPQH02

30 July 2024


RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)

Final Net Asset Value

FUND NAME

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NAV DATE

RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

15,296,652.0000

7.2226 USD

IE00BJXRZJ40

30 July 2024

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF

(LEI:635400LYAWYIKLU7RN49)

Final Net Asset Value

FUND NAME

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NAV DATE

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF

1,674,930.0000

3.7207 USD

IE00BLRPRQ96

30 July 2024

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF

(LEI: 635400T4ONQFN1WX2848)

Final Net Asset Value

FUND NAME

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RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF

17,300,341.0000

4.7984 USD

IE00BLRPRR11

30 July 2024

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)

Final Net Asset Value

FUND NAME

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NAV DATE

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

386,771.0000

5.6269 USD

IE000RMSPY39

30 July 2024

RIZE USA EN IM UCITS ETF

(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)

Final Net Asset Value

FUND NAME

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ISIN

NAV DATE

RIZE USA EN IM UCITS ETF

20,669,081.00

5.0322 USD

IE000PY7F8J9

30 July 2024

RIZE GL SUS INF UCITS ETF

(LEI: 635400MMJMD1KCNSX294)

Final Net Asset Value

FUND NAME

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ISIN

NAV DATE

RIZE GL SUS INF UCITS ETF

22,156,900.0000

5.1167 USD

IE000QUCVEN9

30 July 2024

ARK INNOVATION UCITS ETF

(LEI: 635400D8PDNDJGYTEJ07)

Final Net Asset Value

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NAV DATE

ARK INNOVATION UCITS ETF

1,483,000.0000

4.6576 USD

IE000GA3D489

30 July 2024

ARK ART INT & ROB UCITS ETF

(LEI: 635400I2COZBXFRGYG81)

Final Net Asset Value

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ARK ART INT&ROB UCITS ETF

919,000.0000

4.9911 USD

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30 July 2024

ARK GENOMIC REV UCITS ETF

(LEI: 635400VDK3B3D2SSMC07)

Final Net Asset Value

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NAV DATE

ARK GENOMIC REV UCITS ETF

610,000.0000

4.9670 USD

IE000O5M6XO1

30 July 2024


© 2024 PR Newswire
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