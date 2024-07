Bern - Bei der Swisscom kommt es zu einem Wechsel in der Konzernleitung: IT-, Netz- und Infrastrukturchef Gerd Niehage verlässt den Telekomkonzern. Zu seinem Nachfolger wurde per 1. September Mark Düsener ernannt. Düsener ist seit knapp vier Jahren in der IT- und Netzsparte als Leiter der Einheit «Mobile Network, Mobile Services & B2B Telco» tätig, wie die Swisscom am Mittwoch in einem Communiqué bekannt gab. Damit geht Niehage nach nur etwas mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...