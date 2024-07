EQS-News: Elmos Semiconductor SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Vom Start-up zum Global Player: Vier Jahrzehnte Innovation, Teamwork und Erfolg Dortmund, 31. Juli 2024: In diesem Jahr feiert die Elmos Semiconductor SE ihr 40-jähriges Bestehen. Seit der Gründung im Jahr 1984 hat Elmos mit innovativen Halbleiterlösungen den Strukturwandel im Land NRW maßgeblich mitgestaltet und ist heute einer der erfahrensten Anbieter für automobile Mixed-Signal-Halbeiter weltweit. Elmos wurde von Prof. Dr. Günter Zimmer, Dr. Klaus Weyer und Norbert Ellenberger im Jahr 1984 als erstes Unternehmen im Technologiepark Dortmund mit der Vision gegründet, kundenspezifische Mikrochips in CMOS-Technologie herzustellen. Im Jahr 1987 wurde Knut Hinrichs Teil der Geschäftsführung und Elmos etablierte sich als erfolgreicher Nischenanbieter in der Automobilindustrie. Zunächst waren kundenspezifische Mikrochips für BMW und andere Hersteller die Basis des Erfolgs. Der Standort Dortmund wurde in mehreren Schritten ausgebaut, auch erste Vertriebsgesellschaften im Ausland wurden gegründet. Der erfolgreiche Börsengang im Jahr 1999 brachte dann die Anschubfinanzierung für die nächste Wachstumsphase. Mit strategischem Fokus auf applikationsspezifische Standardprodukte (ASSP), der Internationalisierung des Vertriebs, dem Aufbau eines Netzwerks mit führenden Fertigungspartnern sowie der Fokussierung auf das Kerngeschäft legte Dr. Anton Mindl, Vorstandsvorsitzender von 2006 bis 2020, dann die Grundsteine für die Fortsetzung des erfolgreichen Wachstumskurses des Unternehmens. Heute ist Elmos mit innovativen Lösungen in diversen Applikationsfeldern Weltmarktführer, wie beispielsweise in den Bereichen Ultraschall-Distanzmessung, LED-Rücklicht, LED-Ambientelicht und bei verschiedenen Motorsteuerungs- und Sensor ICs und bietet darüber hinaus auch weiterhin maßgeschneiderte Mikroelektronik für einzelne Kunden an. "Wir sind heute besser aufgestellt als je zuvor, um mit den nächsten Generationen von innovativen Elmos Halbleitern unsere Kunden zu überzeugen und damit am strukturellen Wachstum intelligenter Elektronik im Fahrzeug nachhaltig partizipieren zu können", so Dr. Arne Schneider, Vorstandsvorsitzender der Elmos Semiconductor SE. In den letzten 40 Jahren hat sich Elmos durch Kundenfokus, Innovationskraft und Qualitätsbewusstsein vom kleinen Startup zu einem weltweit führenden Hersteller von automobilen Mixed-Signal-Halbleitern entwickelt. "Auf das Erreichte können wir bei Elmos sehr stolz sein. Gleichzeitig ist unser Umfeld in vielerlei Hinsicht herausfordernder geworden. Wir werden mit unserem großen Zusammenhalt, unverminderter Agilität, Innovationskraft sowie starker Einsatzbereitschaft den Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte erfolgreich begegnen", betont Dr. Schneider. "Die Geschichte von Elmos ist ein Paradebeispiel für die erfolgreiche Synthese aus Unternehmergeist, Wissenschaft und strategischem Weitblick. Gemeinsam haben wir unsere damalige Vision eines mittelständischen Anbieters für innovative Halbleiter in die Realität umgesetzt", ergänzt Prof. Dr. Günter Zimmer, Unternehmensgründer und stellvertretender Vorsitzender sowie Ehrenvorsitzender auf Lebenszeit des Aufsichtsrats der Elmos Semiconductor SE. "40 Jahre Elmos, das sind vier Jahrzehnte voller Erfolge und unvergesslicher Momente, die nur durch den unermüdlichen Einsatz und den einzigartigen Zusammenhalt aller Elmosianerinnen und Elmosianer möglich gewesen sind. Dieses Jubiläum steht daher nicht nur für vier Jahrzehnte Firmengeschichte, sondern vor allem für die Menschen, die das Unternehmen Elmos zu dem gemacht haben, was es heute ist", sagt Dr. Klaus Weyer, Unternehmensgründer und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Elmos Semiconductor SE. "Auch nach 40 Jahren sind wir überzeugt, dass das Beste noch vor uns liegt. Wir freuen uns, mit unserem unvergleichlichen Team den erfolgreichen Weg gemeinsam fortzusetzen", unterstreicht Dr. Arne Schneider. Elmos dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Kunden, Geschäftspartnern sowie Aktionärinnen und Aktionären für ihre Unterstützung und ihr Vertrauen in den vergangenen 40 Jahren. Kontakt

Elmos Semiconductor SE

Ralf Hoppe, Leiter Investor Relations, Public Relations & ESG

Tel: +49-231-7549-7000

Email: invest@elmos.com Über Elmos

Elmos entwickelt, produziert und vertreibt Halbleiter vornehmlich für den Einsatz im Auto. Unsere Bausteine kommunizieren, messen, regeln sowie steuern Sicherheits-, Komfort-, Antriebs- und Netzwerkfunktionen. Seit 40 Jahren ermöglichen Elmos-Innovationen neue Funktionen und machen die Mobilität weltweit sicherer, komfortabler und energieeffizienter. Mit unseren Lösungen sind wir in Applikationen mit großem Zukunftspotenzial, wie Ultraschall Distanzmessung, Ambiente- und Rücklicht sowie intuitiver Bedienung, schon heute die weltweite #1. Hinweis

