Veganz Käsealternativen gewinnen Superior Taste Award Ludwigsfelde, den 31.7.2024 - Deutschlands beste vegane Käsealternativen kommen von Veganz. Der Produzent für vegane Lebensmittel erhielt den Superior Taste Award für seine Blauschimmelkäsealternative auf Cashewbasis, den Bio Veganz Bluebert. Dieser gilt auf dem Markt als absolute Innovation. Ebenfalls erhielt die Camembertalternative Bio Veganz Cashewbert bereits das dritte Mal in Folge den Superior Taste Award. In einem kritischen Verkostungstest unter Spitzenköch:innen und Sommeliers überzeugten die Käsealternativen die Jury. Die Produkte sind Clean Label und Bio, werden schonend gereift und sind frei von Soja und Palmöl. Ebenfalls neu im Sortiment ist der Bio Veganz Cremebert, eine Käsealternative auf Blumenkohlbasis. Online unter shop.veganz.de sowie in Supermärkten, Drogerien und weiteren POS können sich Kunden:innen von der Qualität und dem Geschmack dieses Produktes überzeugen. Über die Veganz Group AG Veganz (veganz.de) - Gut für dich, besser für alle - ist Marke und Produzent für pflanzenbasierte Lebensmittel. Gegründet 2011 in Berlin, wurde Veganz als europäische vegane Supermarktkette bekannt. Mit einer bunten und lebensbejahenden Unternehmensphilosophie gelang es Veganz, die vegane Nische aufzubrechen und den pflanzlichen Ernährungstrend auf dem Markt zu etablieren. Das aktuelle Produktportfolio umfasst Produkte vom Frühstück bis zum Abendbrot, die im DACH-Raum breit verfügbar sind. Das Veganz Sortiment wird kontinuierlich durch hochwertige, innovative Artikel optimiert und die nachhaltige Wertschöpfungskette stetig verbessert. Als transparente Marke ist Veganz B Corp zertifiziert, vergleicht die Umweltbilanz aller eigenen Produkte mit allen Lebensmitteln im deutschsprachigen Raum und setzt regelmäßig neue Benchmarks für eine nachhaltige Lebensmittelindustrie. Medienkontakt: Moritz Möller | presse@veganz.de | +49 151 65759621



