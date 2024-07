Die BASF-Aktie tendierte auch am Dienstag leichter, wurde dabei jedoch über dem am Vortag markierten Jahrestief gehandelt. Rückblick: Nachdem die BASF-Aktie in einer ersten Reaktion auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen bereits am vergangenen Freitag 2,3% an Wert verloren hatte, setzte sich die schwache Tendenz zum Start in die neue Woche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...