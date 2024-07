München (ots) -Je schamloser und überraschender, desto lustiger! Joyn bringt ab Mittwoch, 7. August 2024, 20 neue Folgen der Kult-Comedy mit Simon Gosejohann als Joyn Original zurück. Neu: Dieses Mal ist der Comedian nicht allein unterwegs. Zusammen mit Comedian und Moderatorin Sandra Sprünken und SocialMedia-Entertainer Marco Gianni macht er Deutschlands Innenstädte zum Lachsphalt. Das ist "Comedystreet" hoch drei! Eins hat sich nicht verändert: Noch bevor die ahnungslosen Passanten wissen, wie Ihnen geschieht, sind die Comedians mit der versteckten Kamera auch schon wieder weg.Simon Gosejohann: "Wahnsinn! Seit mehr als 20 Jahren gibt es meine 'Comedystreet'. Das feiern wir mit 20 neuen Folgen auf Joyn. Es macht so einen Spaß, wieder auf die Straße zu gehen und für peinlich berührte Gesichter zu sorgen. Willkommen im Team, Sandra und Marco. Ich werde euch zeigen, wer der Master ist. Schnallt euch an: 'Comedystreet' is back!"Sandra Sprünken: "'Comedystreet' ist einfach absolut Kult. Ich habe alle Staffeln gesehen und war immer großer Fan. Deshalb freue ich mich, jetzt neben Simon und Marco hier für Lacher zu sorgen. Denn sind wir mal ehrlich, ahnungslose Leute zu pranken ist einfach der beste Job der Welt."Marco Gianni: "'Comedystreet' mit Simon Gosejohann war einer der Gründe, warum ich als Kind davon geträumt habe, im Fernsehen zu sein. Ich bin stolz darauf, jetzt ein Teil dieses legendären Formats zu sein."Thomas Münzner (Programmchef Joyn): "Anarchisch, durchaus kindisch, mit einer ordentlichen Portion Fremdscham und genau aus diesem Grund so witzig und zeitlos: Ein Programm wie die 'Comedystreet' haben wir bei Joyn bisher nicht. Comedy ist ein spannendes Genre und die Mischung Simon Gosejohann mit 'Comedystreet' passt hervorragend zu uns."Hintergrund: Bereits zwischen 2002 und 2013 lief die "Comedystreet" mit Simon Gosejohann auf ProSieben. Produziert werden die neuen Folgen von Redseven Entertainment."Comedystreet" - ab Mittwoch, 7. August 2024, auf JoynÜber JoynAuf Joyn finden die Nutzer:innen kostenlos ein umfangreiches und anbieterübergreifendes Programm-Angebot. Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE stellt rund 70 Live-TV-Sender und rund 33.000 Format- und Programm-Stunden ohne Abogebühr zum Abruf bereit. Dazu gehören Realitys wie "Forsthaus Rampensau", Serien wie der SAT.1-Erfolg "Die Landarztpraxis", zahlreiche US-Filme, Dokumentationen und Serien in ganzen Staffeln zum Bingen bis hin zu Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Inhalte-Partner wie Viacom und Eurosport. Im Premium-Bereich gibt es exklusive Programm-Vorschauen auf die Highlight-Formate der Sendergruppe sowie zusätzliche Pay-TV-Channels, TV-Channels und VoD-Inhalte in HD-Qualität. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE und steht unter der Geschäftsführung von Katharina Frömsdorf (CEO), Nicole Agudo Berbel und Benjamin Risom. Weitere Infos unter www.joyn.de.Pressekontakt:Frank WolkenhauerTel.: +49 89 95 07 - 1158frank.wolkenhauer@seven.onePhoto Producing & EditingNadine VadersTel.: +49 89 95 07 - 1161nadine.vaders@seven.oneJoynEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SEOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/5834254