BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 hebt nach einem überraschend guten zweiten Quartal erneut seine Ergebnisprognose an. Der Fahrzeugabsatz stieg und je Auto konnte das Unternehmen sowohl bei professionellen Händlern als auch bei Privatkunden seinen Bruttogewinn steigern, wie die Berliner am Mittwoch mitteilten. Bereits nach dem ersten Quartal hatte Mitgründer und Vorstandschef Christian Bertermann die Jahresprognose angehoben. Angesichts der operativen Gewinne will er nun in schnelleres Wachstum investieren. Die Aktie legte deutlich zu.

Das Papier gewann gut 15 Prozent auf 7,88 Euro. In diesem Jahr hat der Kurs rund ein Fünftel zugelegt. Für Aktionäre der frühen Stunde ist das aber nur ein schwacher Trost: Am ersten Handelstag im Februar 2021 sprang der Kurs vom Ausgabepreis in Höhe von 38 Euro um fast 50 Prozent bis auf 56,76 Euro nach oben. Seitdem ging es in der Tendenz lange nur noch abwärts, weil das erhoffte Wachstum im Auto-Onlinehandel trotz hoher Investitionen ausblieb. Im März dieses Jahres markierte die Aktie ihr Rekordtief bei knapp 3,27 Euro.

Bertermann geht nun 2024 von einem um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zwischen 45 und 65 Millionen Euro aus. Zuvor hatte er 20 bis 40 Millionen Euro operativen Gewinn als Ziel ausgegeben. JPMorgan-Analyst Marcus Diebel attestierte dem Konzern ein sehr starkes Management der Kosten.

Im zweiten Quartal stieg der Umsatz unerwartet kräftig um 13 Prozent auf 1,52 Milliarden Euro. Der Konzern setzte mit 166.292 Autos 17 Prozent mehr Fahrzeuge ab als ein Jahr zuvor. Im Gesamtjahr geht das Unternehmen nun von 620.000 bis 665.000 Verkäufen aus, das sind am unteren Ende 10.000 Autos mehr als bisher geplant.

Im Geschäft mit professionellen Händlern, das den Löwenanteil bei Auto1 ausmacht, stieg der Rohgewinn je Auto - also was vom Verkaufspreis nach Abzug des Ankaufpreises übrigbleibt - im zweiten Quartal um 13 Prozent auf 918 Euro. Im kleineren Privatkundensegment, in dem Auto1 über die Marke wirkaufendeinauto.de Wagen ankauft und sie über das Portal Autohero wieder verkauft, stieg der Bruttogewinn je Auto um fast ein Viertel auf 2.077 Euro.

Der operative Gewinn (bereinigtes Ebitda) insgesamt lag bei 20,7 Millionen Euro und schlug damit die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Im Vorjahreszeitraum hatte Auto1 im Tagesgeschäft noch einen operativen Verlust von fast 15 Millionen Euro eingefahren.

Bertermann sagte der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX, die Zahlen seien das Ergebnis der erhöhten Nachfrage nach den Angeboten sowohl von Privatkunden als auch professionellen Händlern. "Für die Zukunft konzentrieren wir uns darauf, unser Wachstum mit gezielten Investitionen in allen Geschäftsbereichen weiter zu beschleunigen", sagte der Manager./men/mne/ngu