FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed hat der Dax am Mittwoch seine moderaten Vortagesgewinne etwas ausgebaut. Die Kurstafel zeigte gegen Mittag ein Plus von 0,42 Prozent auf 18.487,80 Zähler. Der Anfangsschwung ließ jedoch etwas nach.

Höher notierte auch der MDax der mittelgroßen Unternehmen mit 0,62 Prozent auf 25.462,49 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann ein Prozent.

Bevor nach dem Börsenschluss hierzulande die Ergebnisse der Fed-Tagung auf der Agenda stehen, bewegten zahlreiche Quartalsbilanzen am Mittwoch die Kurse teils deutlich. Mit Blick auf die Fed wird eine Zinssenkung zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erwartet, Markteilnehmer rechnen damit im September.

Ein kleiner Hinweis auf eine steigende Bereitschaft der Fed zur geldpolitischen Lockerung wäre schon ein Zugewinn, schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Das würde die Chance erhöhen, dass die Europäische Zentralbank (EZB) im September erneut an der Zinsschraube dreht, so der Experte. "Deutschlands Wirtschaft schrumpft und das unterstreicht, was viele ohnehin hinter vorgehaltener Hand sagen: Dass die einzige bislang erfolgte Zinssenkung der EZB noch viel zu wenig war, um einen wirklichen Effekt zu erzielen."

Gegensätzliche Signale sendeten am Vorabend US-Technologiekonzerne mit ihren Quartalsbilanzen. Während Microsoft mit dem Wachstum im Cloud-Geschäft enttäuscht hatte, überzeugte die Halbleiterfirma AMD im Geschäft mit Chips für Künstliche Intelligenz. Geschäftszahlen vom südkoreanischen Samsung-Konzern kamen am Markt ebenfalls gut an.

Der Technologiesektor in Europa und hier insbesondere die Halbleiterwerte legten daraufhin zu, wobei auch Kursgewinne des niederländischen Chipindustrie-Ausrüsters ASML halfen, dessen Aktien von der Hoffnung auf ein besseres China-Geschäft profitierten. Am deutschen Markt verbuchten Infineon im Dax Gewinne von 1,6 Prozent, Süss Microtec < DE000A1K0235> im SDax standen 4,5 Prozent höher.

Aus dem Dax präsentierten zur Wochenmitte Siemens Healthineers, Fresenius, Adidas sowie Airbus Quartalszahlen. Airbus gewannen vorne im Leitindex 3,7 Prozent. Der Flugzeugbauer habe die Erwartungen übertroffen, diese seien aber zuletzt erheblich gesunken, schrieb Analyst Philip Buller von der Berenberg Bank. Fresenius und Adidas legten ebenfalls zu.

Schlusslicht im Dax waren Siemens Healthineers mit minus 6,3 Prozent. Der Medizintechnikkonzern enttäuschte in seinem dritten Geschäftsquartal vor allem im Bereich Bildgebung.

Teamviewer setzte im MDax ein Ausrufezeichen mit einem Kursgewinn von fast elf Prozent. Der Softwareanbieter schnitt im zweiten Quartal beim operativen Ergebnis besser ab als gedacht. Kion verloren 1,9 Prozent. Der Gabelstaplerhersteller passte seine Prognose an trübere Geschäftsaussichten an.

Im Nebenwerteindex SDax hatten Anleger nach den Quartalszahlen von Auto1 Grund zum feiern, die laut Analysten sehr stark waren. Den Papieren des Internet-Gebrauchtwagenhändlers gelang ein Kurssprung von gut 15 Prozent./ajx/mis

--- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---



US0079031078, NL0000235190, DE0005785604, US5949181045, US7960508882, DE0008469008, DE0008467416, DE0009653386, EU0009658145, KR7005930003, DE000A1EWWW0, DE000A1K0235, NL0010273215, DE000KGX8881, DE000SHL1006, DE000A2YN900, DE000A2LQ884