Köln / München (ots) -Mit dem heutigen Start von Sky Stream wird die erfolgreiche Partnerschaft von Sky Deutschland und RTL Deutschland erweitert. Nachdem RTL+ im Rahmen der Partnerschaft über Sky Q bereits verfügbar ist, können darüber hinaus ab sofort auch Kunden mit Sky Stream ganz einfach und direkt auf das umfangreiche Angebot des Streamingdiensts von RTL Deutschland zugreifen. Zudem können Kunden mit Sky Stream sämtliche Free-TV-Sender von RTL in HD-Qualität genießen - darunter "RTL", "Vox", "RTLZWEI", "Super RTL", "ntv" oder "Nitro". Neben dem Empfang in HD-Qualität stehen für sie clevere Funktionen wie Instant Restart, Timeshifting und viele mehr bereit. Die meisten dieser RTL-Inhalte stehen den Sky Abonnenten bis zu sieben Tage nach dem Ausstrahlungsdatum auf Abruf ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung.Auch beim Austausch von Programminhalten kooperieren Sky und RTL bereits sehr erfolgreich und umfassend. So überträgt RTL im Free-TV an sieben Rennwochenenden der Formel 1 das Rennen sowie das Qualifying oder den Sprint am Samstag und an fünf weiteren Wochenenden das Qualifying/den Sprint co-exklusiv zur Live-Übertragung bei Sky und WOW. An den restlichen Rennwochenenden zeigt RTL+ für Abonnenten jeweils das Qualifying oder den Sprint co-exklusiv zur Live-Übertragung bei Sky und WOW. Außerdem sind pro Saison drei Sky Konferenzschaltungen der 2. Fußball-Bundesliga bei RTL und ein Spiel der Premier League pro Spieltag für Abonnenten auf RTL+ zu sehen. Die nächste Sky Konferenz der 2. Fußball-Bundesliga co-exklusiv auf RTL gibt es bereits am kommenden Sonntag. Im Gegenzug laufen zwei Spiele der Europa League oder der Europa Conference League pro Spielwoche auf Sky und WOW co-exklusiv zur Live-Übertragung bei RTL und RTL+. Abgerundet wird das Paket durch hochklassige Fiction-Formate, die non-exklusiv für Abonnenten auf RTL+ verfügbar sind.Stephan Schmitter, CEO RTL Deutschland: "Wir sind sehr glücklich mit unserer strategischen Partnerschaft mit Sky Deutschland und freuen uns über die langfristige Erweiterung zum Start des neuen, innovativen Angebots Sky Stream. Nachdem wir mit unseren Produkten schon seit Jahren sehr prominent auf Sky Q eingebunden sind, kommen ab sofort auch die Kunden von Sky Stream in den vollen Genuss von RTL+ sowie RTL Catch Up TV in HD-Qualität. Das ist der nächste konsequente Schritt, neben dem Content-Angebot auch unsere Reichweiten in dieser besonderen Partnerschaft weiter auszubauen."Barny Mills, CEO Sky Deutschland: "Starke Partnerschaften sind heute essenziell, um Zuschauern ein umfangreiches, qualitativ hochwertiges Entertainmenterlebnis zu bieten. Daher sind wir sehr erfreut, unsere erfolgreiche Kooperation mit RTL Deutschland zu verlängern und punktgenau zum Produktlaunch auf Sky Stream zu erweitern. Die innovative und umfassende Zusammenarbeit mit RTL im Sport- und Fictionbereich ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie wir strategische Partnerschaften in Zukunft gestalten wollen - immer mit dem Ziel, unseren Kunden einen wirklichen Mehrwert zu bieten."Im August können sich alle Sky Stream-Kundinnen dann auch gleich auf zahlreiche Highlights auf RTL+ freuen:Zum 20-jährigen Jubiläum findet das Dschungelcamp zum ersten Mal in der heißen Jahreszeit statt. In "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" kehren die krassesten Camper aller Zeiten ans Lagerfeuer zurück - ab dem 15. August exklusiv auf RTL+, ab dem 16. August auch bei RTL. Die Auftaktfolge der Comedy-Kultreihe "SchleFaZ - Die schlechtesten Filme aller Zeiten" kann sogar schon eine Woche vor ihrem TV-Start auf NITRO gestreamt werden - ab dem 23. August. Die beiden Hosts Oliver Kalkofe und Peter Rütten haben auch gleich zu Beginn eine echte Überraschung für Freunde des gepflegten Trashfilms parat. Das Drama "Pretty Little Liars: Original Sin" geht bereits am 1. August in die zweite Staffel und feiert exklusiv Deutschlandpremiere auf RTL+. Ab dem 17. August wird es königlich: In der All Inclusive Entertainment App finden Streamer exklusiv die Royal Romance um Königin Máxima und König Willem-Alexander.