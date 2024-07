München (ots) -Die Primetime-Free-TV-Premieren des ARD SommerKinos (vom 8. bis 24. Juli 2024) kamen bei den Zuschauerinnen und Zuschauer in diesem Jahr besonders gut an: Mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 17,1 % (3,83 Millionen) konnte sich die Reihe im Super-Sport-Sommer mit neuen Rekorden in der Primetime behaupten. Auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen verbucht die Reihe mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 15,0 % neue Bestwerte. In der ARD Mediathek wurden die sieben Filme rund 3,1 Millionen Mal abgerufen.Insbesondere die deutschen Kinofilme lockten die Zuschauerinnen und Zuschauer vor die heimischen Bildschirme: Sönke Wortmanns "Contra" holte mit einem Marktanteil von 19,7 % (4,38 Mio.) den Tagessieg in der Primetime. Der Film war außerdem mit einem Marktanteil von 22,3 % in der jungen Zielgruppe ein voller Erfolg. Und natürlich stand auch das "Rehragout-Rendezvous", die Verfilmung des gleichnamigen Erfolgsromans von Bestseller-Autorin Rita Falk, wieder ganz oben in der Zuschauergunst. Rund 5,08 Millionen verfolgten das neueste filmische Abenteuer des Dorfpolizisten Franz Eberhofer und seines Partners Rudi Birkenberger im beschaulichen Niederkaltenkirchen.Die Filme des ARD SommerKinos sind Koproduktionen und Lizenzerwerbe der ARD Degeto Film für die ARD.Pressekontakt:Dr. Lars Jacob, ARD-Programmdirektion, Presse und InformationTel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.deMyriam Thieser, ARD Degeto FilmTel.: 069/1509-420, E-Mail: myriam.thieser@degeto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5834421