First Sola hat nach Börsenschluss am Dienstag die Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Der Konzern konnte die Erwartungen der Analysten übertreffen und die Profitabilität deutlich steigern. Die Aktie legte nachbörslich zu. Das Unternehmen meldete einen Gewinn von 349 Millionen Dollar, was einem Gewinn je Aktie von 3,25 Dollar entspricht. Im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem First Solar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...