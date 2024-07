DJ AUKTION/Bundesanleihe klar überzeichnet

Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund hat am Mittwoch eine bis 2030 laufende Bundesanleihe aufgestockt. Die Transaktion war klar überzeichnet. Die Finanzagentur teilte Titel im Volumen von 2,472 Milliarden Euro zu und nahm Stücke im Umfang von 528 Millionen Euro zum Zwecke der Marktpflege in den Eigenbestand des Bundes, so dass sich das angepeilte Emissionsvolumen von 3 Milliarden Euro einstellt. Gebote erhielt der Bund in Höhe von 5,451 Milliarden Euro. Die Bundesbank befriedigte 50 Prozent der Offerten zum niedrigsten Kurs und auf Nichtwettbewerbsbasis 43 Prozent der Gebote zum gewichteten Durchschnittskurs.

Zu der Auktion wurden folgende Details bekannt (Werte in Klammern beruhen auf der vorherigen Versteigerung gleicher Papiere vom 5. Juni):

=== Emission 2,40-prozentiger Bundesanleihen mit Fälligkeit 15. November 2030 Volumen 3 Mrd EUR Bietungsvolumen 5,451 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 2,472 Mrd EUR Zeichnungsqote 2,2 (2,6) Durchschnittsrend. 2,25% (2,55%) Durchschnittskurs 100,89 (99,13) Mindestkurs 100,88 (99,13) Wertstellung 2. August 2024 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 31, 2024 05:58 ET (09:58 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.