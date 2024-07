Starbucks hat im dritten Quartal 2024 sowohl bei Gewinn als auch Umsatz die Erwartungen nicht erfüllt, was auf schwache Nachfrage in den USA und China zurückzuführen ist. Trotz der enttäuschenden Zahlen stieg der Aktienkurs im vorbörslichen Handel deutlich an.Starbucks Quartalsbericht: Gewinn und Umsatz verfehlen Erwartungen Starbucks meldete für das dritte Quartal 2024 einen Gewinn je Aktie von 0,93 US-Dollar, was exakt den ...

