WIEN (dpa-AFX) - Österreich nominiert seinen Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) als EU-Kommissar. "Magnus Brunner kennt die Herausforderungen auf europäischer Ebene und wird sicherstellen, dass sowohl österreichische Interessen als auch europäische Werte in der Kommission gleichermaßen vertreten sind", erklärte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). Der 52-jährige Jurist, der unter anderem am King's College in London studiert hat, gilt als kompetent, eloquent, gewandt und sachlich. Nach zwei Jahren als Staatssekretär im Umweltministerium steht er seit Ende 2021 an der Spitze des Finanzministeriums in Wien. Um die Nominierung hatte es innerhalb der Koalition von konservativer ÖVP und Grünen ein wochenlanges Gezerre gegeben. In den vergangenen Jahren war Johannes Hahn österreichischer EU-Kommissar./mrd/DP/zb